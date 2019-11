Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 novembre: Steffy dice no, a chi?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 NOVEMBRE

La puntata di oggi, giovedì 21 novembre 2019, di Beautiful sarà ancora incentrata quasi esclusivamente su Taylor. Steffy e Hope si troveranno a discutere per l’ennesima volta sulla presenza o meno della psichiatra alla festa di Natale a casa di Eric. Nessuna delle due sembra intenzionata a tornare sulle sue posizioni. Steffy si risente con la giovane Logan per la campagna che lei e la madre stanno portando avanti contro Taylor, ribadendo la sua volontà di lasciare che sua madre possa trascorrere un po’ di tempo con Kelly. Hope da parte sua invece, appare sempre più intenzionata a volere che Taylor stia lontana dalla loro famiglia. Chi riuscirà a spuntarla? E perchè Steffy insiste così tanto per avere accanto a se sua madre? Sarà solo perchè vuole permetterle di fare la nonna o ci sarà qualcos’altro? Per saperlo non ci resta che attendere un nuovo entusiasmante episodio di Beautiful in onda, come sempre, su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri di Beautiful abbiamo assistito ad una nuova rivelazione di Bill. L’uomo ha infatti rivelato a Brooke che non intende più realizzare il grattacielo Sky.L’edificio verrà invece destinato ad una associazione che opera a scopo benefico. Il nuovo Bill sembra essere davvero cambiato dopo il tremendo incidente e sembra sempre più intenzionato a voler apparire un uomo decisamente migliore agli occhi della donna. Intanto la presenza di Taylor in città continua a dividere tutti con pareri contrastanti. Da una parte c’è ancora Steffy che vorrebbe poter vivere serenamente con la madre nella sua casa sulla scogliera, permettendole di fare finalmente la nonna alla piccola Kelly, mentre dall’altra c’è Hope che proprio non riesce ad accettare la presenza della donna nella loro vita. A dividere le due donne ed alimentare le polemiche vi è poi anche la festa di Natale che si terrà a casa Forrester. La giovane Logan ha chiesto infatti a Steffy di impedire a Taylor di essere presente. La Forrester dal canto suo ha annunciato che non solo Taylor, ma anche lei e la piccola Kelly non saranno da Eric a festeggiare il Natale. Reese intanto si troverà a fare i conti con uno strozzino per un prestito di denaro che il ginecologo aveva richiesto. Quando il nuovo compagno di Taylor prova a spiegare all’uomo la sua impossibilità a restituire la somma maggiorata degli interessi lo strozzino arriverà a minacciarlo di far del male alla figlia Zoe se non otterrà indietro quanto dovuto. Una febbre improvvisa della piccola Kelly spingerà Steffy a chiedere aiuto a Liam. Nonostante il dialogo avuto con Hope infatti Liam non può allontanarsi definitivamente da Steffy, alla quale è ancora molto legato e che rimane comunque la madre di sua figlia. Proprio quel legame che ha con Steffy impedirà al giovane di aiutare Brooke ad allontanare per sempre Taylor. Brooke infatti, dopo aver compreso che Bill non ha alcuna intenzione di denunciare Taylor, cerca l’appoggio di Liam per allontanarla definitivamente dalla California. La Logan teme davvero che Taylor possa far del male a sua figlia ed alla bambina che sta per nascere. Brooke si ritrova a confessare a Hope i suoi timori, in un dialogo che non sfugge però alle orecchie di Reese, il quale capisce che la psichiatra ha veramente bisogno di una mano.

