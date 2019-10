Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: il ritorno di Taylor sconvolgerà tutti!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful, alla Forrester Creations Brooke avrà modo di incontrare Liam e Hope. Dopo una chiacchierata sulla gravidanza e sulla scelta del nome per il nascituro, il discorso si sposta inevitabilmente su Ridge, Bill e quello che è accaduto. Liam continua a mostrarsi stupito del cambiamento del padre e a chiedersi il motivo per cui Bill abbia rinunciato a denunciare Ridge. Taylor intanto andrà a trovare Steffy e si sorprenderà nel vedere che la figlia ha appeso alla parete ancora il ritratto del marito, con il quale si è lasciata da tempo. La donna prova a spiegare alla madre che la sua scelta è dovuta al desiderio di Kelly di poter vedere il suo papà, ma la donna sembra non crederle. Sarà davvero questo il motivo che l’ha spinta a tenere lì l’immagine dell’ex marito? Ridge a far comprendere alla moglie che dietro il nuovo Bill altro non c’è che lo stesso uomo, che ha deciso di indossare una nuova maschera per provare a portarla via da lui?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, lunedì 21 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap americana. Pam rivela a Eric di aver avuto un messaggio da Stephanie che vorrebbe vederlo al fianco di Donna. La donna continua la sua battaglia personale contro Quinn, che sta ascoltando la loro conversazione. La Fuller entra nella stanza e attacca Pam, minacciandola fisicamente. Intanto Ridge è impegnato a salvare il suo matrimonio, cercando di mettere in guardia Brooke sulle reali intenzioni di Bill. Il suo eterno rivale sembra deciso a riprendersi il cuore di Brooke. Lei, dal canto suo, sembra non riuscire a intuire nell’improvviso cambiamento di Bill un tentativo di riconquistarla, ma si illude ancora che l’incidente che lo ha condotto così vicino alla morte lo abbia veramente cambiato facendo affiorare la sua vera natura. Katie nel frattempo consegna all’ex i documenti che annullano la precedente decisione del tribunale e sanciscono invece l’affidamento congiunto del piccolo Will. Davanti alle accuse esplicite che Bill indirizza verso lo stilista di casa Forrester, ritenendolo l’unico responsabile di quella precedente ingiusta decisione del giudice, Katie non si mostra però pentita di essere ricorsa al tribunale. Sebbene non vi fosse nelle sue intenzioni quella di punire così il suo ex, riconosce che Spencer era diventato irriconoscibile e mostrasse un totale disinteresse nei confronti del figlio. Intanto Steffy invita Hope a unirsi a lei, Kelly e Liam. Hope, sebbene sia ancora dispiaciuta per la decisione presa dal rappresentante di casa Forrester, sente che un riavvicinamento delle due sorellastre potrebbe solo portare benefici nella vita delle loro figlie.

