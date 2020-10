Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: indagini su Thomas, ecco perché

Beautiful, anticipazioni puntata 21 ottobre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 21 ottobre, il commissario Mendez comunica a Ridge di aver iniziato a fare indagini su Thomas perché alcune prove video testimoniano che la sua auto era immediatamente dietro quella di Emma la sera dell’incidente. Il fatto che il ragazzo non si trovi, però, aggrava la sua posizione. Intanto Hope, dopo aver parlato con il suo avvocato, chiama Thomas e il ragazzo risponde alla sua telefonata molto speranzoso. In realtà però la Logan lo avvisa che sta procedendo con le pratiche dell’annullamento del loro matrimonio, aggiungendo che lo odia e chiudendo subito la conversazione. Thomas va in escandescenza e giura che nulla potrà separarlo dalla moglie se non la morte. Poi scaglia le sue ire sul piccolo Douglas perché il giovane Forrester lo reputa il colpevole di tutto quello che è successo. Lo stesso Vinny inizia a preoccuparsi perché non riconosce più l’amico e pensa che sia estremamente agitato. Brooke e Ridge, intanto, litigano perché sono su due posizioni diverse rispetto alla colpevolezza di Thomas.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Al cottage arriva il commissario Mendez che arresta Flo con l’accusa di rapimento, frode e complicità con Reese Buckingham. Nonostante Shauna provi a difendere la figlia, la ragazza viene condotta al commissariato. Il giorno dopo Hope e Beth sono in soggiorno e vengono raggiunti da Liam: tutti e tre sono molto felici di essere finalmente insieme. Hope approfitta di questo momento intimo per comunicargli che ha contattato Justine che a breve arriverà a casa loro perché vuole risolvere subito la situazione con Thomas. La Logan, infatti, vuole solo chiudere con gli errori del passato e avere finalmente l’opportunità di riunire ufficialmente la loro vita insieme. Quando l’avvocato arriva si mettono tutte le carte in tavola e i tre cercano di trovare una soluzione legale adeguata non solo al matrimonio contratto da Hope ma anche all’annullamento dell’adozione di Beth/Phoebe da parte di Steffy. La coppia, finalmente tornata insieme, pensa che da questo momento in poi tutto sarà più semplice ma non hanno fatto i conti con la follia di Thomas.

Il giovane stilista della Forrester è ancora nascosto a casa di Vinny e scalpita perché freme all’idea che sua moglie ora stia con Liam. Il suo obiettivo è quello di impedire che lo Spencer possa riuscire a riconquistare la ragazza, magari parlandole male di lui e per questo vuole fare qualcosa per impedirlo, sentendosi come un leone in gabbia che non può muoversi. Le sue allucinazioni si trasferiscono poi sul piccolo Douglas che reputa essere l’unico colpevole della situazione in quanto ha rivelato ad Hope che la piccola Beth è viva. Thomas è motivo di grande preoccupazione anche per Ridge e Brooke. Il padre è preoccupato soprattutto per il nipotino Douglas perché il bambino, pur sapendo di aver fatto la cosa giusta dicendo a Hope e Liam la verità su Beth, è in ansia perché pensa che il padre sia arrabbiato con lui. Brooke ne approfitta per dire al marito che è assolutamente necessario trovare Thomas perché ormai è evidente che il ragazzo non sta bene e che potrebbe fare qualsiasi cosa, soprattutto ora che saprà che Hope vuole chiedere l’annullamento del matrimonio perché è tornata con Liam. Ridge, però, non vuole vedere la verità e prima dice che il figlio non è una persona pericolosa e poi si dichiara sicuro che, quando si sarà calmato, tornerà a casa e sistemerà le cose sia con Douglas che con Hope.



