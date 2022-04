Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Vinny ha alterato il test del DNA?

Beautiful, anticipazioni puntata 22 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 22 aprile, della soap opera “Beautiful” Finn dice a Steffy di essere dispiaciuto di non essere il padre del bambino che aspetta e le confessa che sogna di avere presto un figlio tutto loro ma che l’amore che prova per lei è talmente grande da permettergli di superare qualsiasi difficoltà. Dopo che Hope gli ha detto di non riuscire a concentrarsi e quindi di preferire una pausa, Thomas parla con Vinny il quale gli spiega che le pillole che ha sempre a disposizione provengono direttamente dall’ospedale. Infatti da qualche tempo ha iniziato a lavorare lì e, guarda caso, proprio nel reparto di analisi. Di conseguenza conosce perfettamente i meccanismi che ci sono alla base del test di paternità al quale si sono sottoposti Steffy e Finn e sembra consapevole anche del fatto che possano essere facilmente manipolati. Dai discorsi che l’amico fa nascono in Thomas dei sospetti sulla veridicità dei risultati che ha ricevuto la sorella, iniziando a temere che forse Vinny sa molto di più di quanto è disposto a dire.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Bill vuole riconquistare Katie

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Liam racconta a Flo e a Wyatt che purtroppo, dopo che si è appurato che il figlio che Steffy aspetta è il suo, nulla sarà più come prima. Lo Spencer si maledice per non aver avuto fiducia nella moglie, per essere corso fra le braccia di Steffy per trovare consolazione a quello che immaginava fosse il tradimento della sua amata Hope e non ha pensato di affrontare subito Thomas così da rendersi conto dell’errore che stava per commettere. Il fratello prova a discolparlo in qualche modo, dicendogli che non si è buttato fra le braccia della prima che capita ma di Steffy, che da sempre è una persona importante nella sua vita. Tuttavia Liam, anche se a malincuore, deve ammettere che sa perfettamente che Hope non riuscirà mai del tutto a superare questo ennesimo ostacolo. Poiché Flo è molto silenziosa, Wyatt la invita a intervenire nella discussione e dare il suo parere ma la ragazza si nasconde dietro la scusa di non conoscere così bene la situazione come invece la conoscono loro due, quindi non se la sente di dare un parere. In realtà la Fulton si sente ancora molto in colpa per essere stata una parte attiva nel rapimento di Beth.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Kate perdonerà Bill e Brooke?

Negli uffici della Forrester, Steffy suggerisce al padre di dire a Katie di organizzare il lancio per la presentazione della nuova collezione di Hoper For The Future ma Ridge la invita a parlarne prima con la stessa Hope. La ragazza, però, ammette che in questo momento i rapporti con la sorellastra sono abbastanza tesi perché Hope non le perdona quello che è accaduto con Liam. Il padre, allora, le chiede se invece Finn abbia preso bene la notizia e Steffy ammette che è rimasto deluso ma che comunque sembra essere intenzionato a volerle stare accanto. Proprio in quel momento entra il medico con un mazzo di fiori in mano e le conferma che la sua intenzione è quella di restarle accanto e trascorrere il futuro insieme a lei. Diversa la situazione di Hope che pure si trova in un ufficio della Forrester ma non riesce a seguire le informazioni che lo stilista le sta dando sui nuovi modelli. Quando il Forrester capisce che la ragazza è ancora estremamente turbata da tutto quello che è accaduto, le propone di contare sul suo appoggio in qualsiasi momento, sia in qualità di co-genitori che di amici. Hope sembra essergli molto grata ma nessuno dei due si rende conto che Vinny è nascosto dietro la porta e ascolta con estremo compiacimento la discussione fra i due, quasi come se fosse merito suo un riavvicinamento fra Hope e Thomas.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 aprile 2022: Bill è davvero cambiato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA