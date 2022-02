Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Liam pronto a dire la verità a Hope

Beautiful, anticipazioni puntata 22 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 22 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Steffy è convinta di essersi lasciata tutto alle spalle e di poter vivere la sua vita in tranquillità con Finn. Liam, però, le annuncia che non riesce a mantenere il segreto con Hope e ha intenzione di dirle tutto quello che è accaduto la notte in cui Thomas è stato male. Zoe dice a Paris che non vuole che si intrometta così tanto nella sua vita personale a Los Angeles e soprattutto nel suo lavoro alla Forrester e che deve rispettare certi limiti. La modella ignora che Carter, invece, insiste con la futura cognata affinché accetti il lavoro alla Fondazione Forrester, animato da due intenzioni: la prima è quella di essere certo che la ragazza sia davvero la persona giusta per quel ruolo; la seconda è la convinzione che se Paris troverà un lavoro soddisfacente a Los Angeles, probabilmente deciderà di restare in città e questo potrebbe rendere Zoe molto felice. L’avvocato ignora che invece la sua fidanzata desidera tutt’altro.

Beautiful dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Ridge entra nell’ufficio di Hope e vede il manichino: alla vista della bambola ha lo stesso brivido di orrore che ha avuto anche la ragazza. Così coglie l’occasione per spiegarle che è stato lui a chiedere a Charlie di portare nuovamente il manichino in ufficio perché non vuole che Thomas ritornando a casa lo veda. Poi la ringrazia ancora una volta perché è sempre così gentile con il figlio, nonostante tutto quello che lui le ha fatto. Mentre i due chiacchierano, arriva anche Steffy che resta quasi paralizzata dal manichino di Hope, rendendosi improvvisamente conto del perché Liam quella maledetta notte ha pensato di vedere la moglie baciare un altro uomo. Poi le due ragazze restano sole e iniziano a parlare di quello che ha fatto la Forrester la sera prima: Hope ha capito dalla faccia molto felice della sorellastra che è tutto merito di Finn se ora è così serena e Steffy conferma di aver fatto tardi perché ha trascorso la notte con lui. La Logan a quel punto inizia a parlare del manichino, della loro somiglianza e del fatto che sia felice che non ci sono stati problemi seri con Liam anche se lui aveva creduto in un suo tradimento. Steffy non sa cosa dire e si sente molto in imbarazzo.

Paris nell’ufficio di Carter racconta al suo futuro cognato di quanto sia bello lavorare nel foundraising. L’avvocato è molto interessato all’argomento e le chiede di saperne di più, approfondendo anche il percorso di studi che la ragazza ha fatto per arrivare a questi risultati. Quando poi la giovane va via, Carter si confronta con Ridge per dirgli di aver trovato la persona giusta per sostituire Olivia e invitandolo a farle un colloquio il prima possibile, così da non lasciarsela scappare. Quando il Forrester viene a sapere che si tratta della sorella di Zoe, è molto stupito perché non immaginava che potesse avere interessi di questo tipo. Intanto Paris raggiunge la sorella e le dice di essere appena stata nell’ufficio di Carter per fargli sapere che approva la loro relazione. La modella non reagisce bene a questa informazione e le intima di non disturbare il suo fidanzato, sempre così impegnato. Inoltre le dice anche che non può girare così indisturbata alla Forrester. L’ostilità della sorella sembra ferire molto Paris.

