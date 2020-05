Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 maggio 2020: Liam e Thomas discutono, Hope…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 22 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 22 maggio, la discussione che c’è stata fra Liam e Thomas avrà delle ripercussioni sul suo matrimonio con Hope. Una volta al cottage, infatti, Liam con tono impositivo dirà a Hope che non deve in alcun modo incoraggiare le intenzioni del Forrester, anche se la sua intenzione è solo quella di stare più tempo possibile con Douglas. La Logan, però, non apprezzerà il tono e inizierà ad essere sempre più insofferente rispetto al loro matrimonio. Flo, invece, dirà a Wyatt di fermarsi perché teme che i suoi gesti siano dettati solo dal dolore per la rottura con Sally. Lo Spencer, però, la rassicurerà sulle sue intenzioni di far funzionare la loro storia e così fra i due scoppierà la passione. La Fulton poi si confiderà con Zoe dicendo di essere tornata con Wyatt e di voler essere sincera con lui per iniziare bene la loro nuova vita insieme ma la reazione della Buckingham sarà davvero inaspettata: non solo la inviterà a stare zitta per non perdere tutto quello che ha conquistato ma la spingerà anche a convincere Hope a tornare con Thomas

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam sta tentando di mantenere la calma ma provoca Thomas abbracciando e baciando la moglie di fronte a lei. Il Forrester, però, capisce le intenzioni del rivale e si intromette nella domanda di Hope che mira a sapere come mai il marito sia tornato prima. Thomas sostiene che sicuramente Liam avrà saputo dei sentimenti che ancora prova per Hope e sarà rientrato per impedire che ciò che deve succedere arrivi a compimento. La misura è colma e Liam esplode, dicendo al Forrester che è vergognoso che lui abbia approfittato della difficoltà di una famiglia in lutto per manipolare Hope per i suoi biechi motivi. Liam ama e amerà per sempre Kelly e Phoebe per le quali ci sarà sempre ma ama anche sua moglie ed è con lei che vuole passare il resto della sua vita. Thomas ribatte che Liam e Hope non sono una famiglia ma una coppia, che la vera famiglia dello Spencer è a Parigi e che la cosa migliore per tutti è che lui torni da Steffy e che Hope diventi la madre di Douglas. Liam intima a Thomas di stare lontano da sua moglie mentre la Logan resta in silenzio perché non sa capire quale delle due versioni sia la scelta giusta da fare.

Sally e Quinn si incontrano e la Spectra capisce subito che la donna è venuta a sapere della sua rottura con Wyatt e ne sta gioendo. Quinn confessa a Sally di non odiarla affatto come lei teme ma che continua a credere che non sia la donna adatta a suo figlio, anche perché i fatti le hanno dato ragione visto che Wyatt è arrabbiato perché la sua fidanzata non è stata sincera con lui. Quando Sally chiede alla sua rivale se pensa che la crisi fra lei e Wyatt riuscirà ad essere superata, Quinn afferma che a Los Angeles ci sono donne più adatte a lui e probabilmente una l’ha già incontrata. In effetti Waytt è a casa con Flo, dopo averla chiamata per sfogarsi un po’. Alla sua ex fidanzata racconta della rottura con Sally e dei motivi che hanno portato all’epilogo della loro storia ma soprattutto le confessa di pensare che se fosse stata lei al posto di Sally non si sarebbe mai comportata così, nascondendogli un fatto così grave. Sapendo del segreto che custodisce, Flo prova a negare e a difendere Sally ma Wyatt continua dicendo che dal momento in cui l’ha rivista si è pentito di come la loro storia sia finita e la bacia teneramente sulle labbra. La guarda poi negli occhi, per capire la reazione della ragazza e quando vede un sorriso sul suo volto la bacia nuovamente.



