Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 marzo: arriva Summer Newman!

Beautiful, anticipazioni puntata 22 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 22 marzo, della soap opera “Beautiful” Hope non crede a quello che Steffy le dice, ossia che spera che il bambino che aspetta sia di Finn. La sua relazione con il medico, infatti, è nata solo da poche mesi mentre per anni la ragazza ha cercato di costruirsi una vita con Liam, quindi è ovvio che voglia sfruttare al massimo questa occasione, nel caso in cui anche questo figlio sia dello Spencer. Finn accusa Liam di aver sempre giocato non solo con la vita di Steffy ma anche quella di Hope, proprio per questo motivo desidera che lo Spencer esca dalla vita di Steffy. Wyatt porta negli uffici della Spencer l’imprenditrice Summer Newman, in procinto di firmare un accordo con Bill per una collaborazione di moda. In realtà la ragazza non è a Los Angeles solo per motivi di affari ma ha un interesse ben definito, ossia Sally Spectra. La giovane, quindi, inizia a fare molte domande a riguardo della ex fidanzata di Wyatt.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“ Zoe chiede a Zende se tutto quello che ha immaginato ci fosse fra di loro è solo una sua fantasia oppure anche lui la trova attraente. Lo stilista appare molto imbarazzato perché pensa che quella conversazione non dovrebbe proprio esserci visto che lui è molto amico di Carter e proprio l’avvocato è in procinto di diventare il marito della modella. La Buckingham insiste, però, aggiungendo che non può pensare di sposarsi visto che è così confusa e pensa di provare questi sentimenti nei confronti di Zende ma è lo stesso Forrester che mette fine alla discussione: è solo agitata perché si avvicina la data delle nozze. Una eventuale relazione fra loro due sarebbe davvero impossibile, ci sono troppe implicazioni: non solo Carter, infatti, ma anche Paris visto che lo stilista l’ha baciata qualche giorno prima. Zoe sembra molto delusa da questa spiegazione.

Hope dice a Steffy senza mezzi termini che è una rovina famiglie e che non può credere di essersi sbagliata per tutto questo tempo su di lei: il suo unico obiettivo è sempre stato quello di riprendersi Liam e quella famosa sera non è stata un errore ma una sua precisa scelta. La Forrester prova a farle capire che la sua famiglia non è stata rovinata visto che Liam ha scelto lei, e con la Logan che vuole stare. Hope, però, questa volta non è disposta a fornire una giustificazione alla sorellastra. Anche Liam si trova in una situazione difficile visto che Finn non ha intenzione di consentirgli di intromettersi ancora nella vita di Steffy e in quella della loro coppia. Dopo avergli detto che avrebbe dovuto dare ascolto a Thomas che gli aveva preannunciato che lo Spencer non avrebbe mai rinunciato a Steffy in modo definitivo, gli sottolinea che se il bambino dovesse essere il suo, il medico non tollererà più la presenza costante di Liam a casa di Steffy ma farà in modo che quel cordone ombelicale che c’è sempre stato fra loro sia finalmente reciso, visto che è ormai tempo per la Forrester di crearsi una sua famiglia anche perché Liam ha distrutto quella che aveva con lei. LO Spencer prova a fargli capire che non ha mai avuto intenzione di rovinare il loro rapporto ma si è trattato solo di un errore ma Finn, così come sta facendo anche Hope, non ha assolutamente intenzione di credere a quelle che reputa essere solo delle squallide scuse.

