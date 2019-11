Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 novembre: terremoto a Natale!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 NOVEMBRE

Nella puntata di Beautiful di oggi, 22 Novembre, accadranno molte cose interessanti. Innanzitutto si scoprirà definitivamente che il padre di Zoe non è una brava persona, ma un tipo losco di cui non fidarsi. Steffy continuerà a difendere la madre con tutte le sue energie. La ragazza dirà inoltre a tutti di avere bisogno di Taylor, anche perché sta pensando di adottare una sorellina che faccia compagnia a Kelly. Questa scelta della donna porterà la ragazza ad essere coinvolta in una serie di imprevedibili eventi che lasceranno il pubblico di casa a bocca aperta. Maya, poi, informerà Brooke di aver preso una decisione molto importante. La ragazza dirà allora alla suocera che ha intenzione di divorziare da Rick. Questa notizia sconvolgerà parecchio la Logan, che è già abbastanza preoccupata per la presenza della Hayes in California. Liam e Hope inoltre tenteranno di ricucire il loro rapporto. I ragazzi infine sceglieranno il nome della bambina che sta per nascerà, che sarà Beth.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei precedenti episodi della soap opera di Beautiful, abbiamo visto che Emma e Xander hanno continuato a litigare. La ragazza infatti sembra non aver dimenticato il giovane e pare essere molto gelosa di Zoe. Quest’ultima, poi, ha pensato che la presenza del padre in città sia un problema, poiché ha scoperto che l’uomo non è ritornato in California per stare più vicino a lei, ma perché ha dei seri problemi economici. Dall’altra parte, Reese è stato minacciato da un pericoloso strozzino, a cui deve parecchi soldi. Il criminale gli ha detto anche che se la prenderà con Zoe, se il ginecologo non gli darà quanto gli spetta. Taylor, invece, non vuole più lasciare Los Angeles, ma desidera continuare a vivere con Steffy e la nipote Kelly. La donna ha scelto di rimanere in città, anche perché è sempre più attratta dal padre di Zoe.

Liam, quindi, ha rassicurato ancora una volta Hope, dicendole che la ama e che lei è l’amore della sua vita. Il ragazzo ha poi confessato alla Logan che vuole assolutamente formare una famiglia con la donna. Maya, infine, sta riflettendo se ritornare in Europa da Rick, oppure rimanere in California. Hope si sente un pò più tranquilla dopo aver parlato con Liam. La giovane infatti ha detto al compagno che in passato ha sofferto parecchio a causa di Steffy e della sua famiglia, e che quindi non intende più essere messa in secondo piano da lui. Liam è rimasto molto turbato dalle parole di Hope, in quanto non si sente di dover interrompere i rapporti con la giovane Forrester, per la quale prova ancora un sentimento forte. La Sharpe, inoltre, ribadisce alla madre che teme che la presenza di Taylor a Los Angeles possa in qualche modo essere un problema e che possa causarle danno. In contemporanea, l’avvicinarsi delle festività natalizie porta Steffy a riflettere sulla sua vita. La ragazza incomincia a pensare di allargare la sua famiglia e di dare a Kelly un fratello o una sorella. La giovane Forrester, però, non ha un compagno, dunque crede che la soluzione migliore per lei sia quella di procedere con l’adozione di un bambino. Taylor, nel frattempo, è più rilassata, in quanto sta iniziando a godersi la vita accanto alla figlia e alla nipote Kelly. La donna spera allora che Bill non la denunci alla polizia, rovinando la sua serenità. La ex psichiatra, poi, è molto felice di avere un nuovo alleato nella sua vita, che è appunto Reese.

