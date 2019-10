Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: Taylor all’arrembaggio!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful Taylor si rende conto che Sanchez ha scoperto molto più di quello che avrebbe dovuto e che per questo, lei rischia di finire nuovamente nei guai, se l’uomo decidesse di rivelare tutto a Bill. Se fino a questo momento nessuno sembrava aver pensato che lei avesse un ruolo determinante nell’attentato alla vita subito dal magnate di casa Spencer, le rivelazioni che potrebbe fare adesso Sanchez farebbero comprendere a tutti che la donna non è affatto estranea a quanto accaduto, anzi. Ma cosa succederà adesso e come andrà a finire per i protagonisti della soap adesso che Taylor è tornata? Nuovi scossoni attendono i fedelissimi dei Forrester e non solo.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Anche oggi, martedì 22 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 tornano i protagonisti di Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della prossima puntata, rivediamo quanto successo ieri nella soap opera americana. Taylor passa a trovare Steffy e si rende conto che la figlia ha ancora il ritratto di Liam in casa. Steffy tenta di giustificarsi dicendo che è per sua figlia, a cui piace vedere la foto del padre. Secondo Taylor, Steffy si è arresa troppo facilmente alla decisione di Liam di stare con Hope. Secondo la madre infatti la figlia avrebbe dovuto battersi e non arrendersi così facilmente. La presenza del ritratto dell’uomo nella casa infatti, fa pensare che Steffy sia ancora innamorata dell’ex marito. Sebbene la giovane stilista smentisca, la madre non ne è del tutto convinta. Intanto Liam e Hope, alla Forrester Creations, hanno modo di parlare con Brooke. Dopo i convenevoli sulla gravidanza di Hope e sulla scelta del nome per il nascituro, il discorso si sposta su Ridge e su Bill. Liam non capisce quali siano i motivi che hanno spinto Bill a non denunciare Ridge e Brooke, dal canto suo, si mostra davvero sorpresa e dispiaciuta del comportamento avuto dal marito. Anche se nessuno dei due lo dice apertamente, entrambi sospettano che anche dietro all’incidente capitato al magnate di casa Spencer possa esserci Ridge. Sarà davvero così?

