Beautiful anticipazioni puntata 23 agosto 2021/ È tutto un piano diabolico di Quinn e Shauna?

Nelle ultime puntate di Beautiful Eric dá a Brooke tutto il suo sostegno e le dice che é disponibile a qualsiasi cosa pur di farli tornare insieme. La Logan ne approfitta allora per chiedergli di mandare via da casa sua Shauna e di stare in guardia da Quinn che é la vera artefice dell’avvicinamento fra Ridge e Shauna ma il capofamiglia le ricorda ancora una volta che la Fuller é la sua legittima consorte e che non può trattare male Shauna per una questione di rispetto nei confronti della moglie. Si impegnerá, però, a trovare una soluzione per rimettere le cose a posto fra lei e il figlio, soprattutto perché é consapevole del fatto che per Ridge esista un’unica persona e si tratta proprio di Brooke, la sola donna con la quale desidera trascorrere tutta la sua vita. Intanto a casa di Eric, Shauna si accerta di essere da sola con Quinn e poi le ripete di sentirsi molto in colpa per aver spinto sul divorzio di Ridge, ottenuto in modo non proprio corretto. La Fuller, però, la invita a smetterla di pensare a questo e a dedicarsi a suo marito perché con un pizzico di fortuna si libereranno di Brooke e lei potrà trascorrere il resto dei suoi anni con Ridge. L’importante, però, é mantenere il segreto e non dire nulla a nessuno di come Ridge ha chiesto a Carter di presentare le carte per mettere fine al suo matrimonio, altrimenti non solo sarà in pericolo il suo rapporto con lo stilista della Forrester ma anche quello fra la stessa Quinn ed Eric.

Intanto nella soap Beautiful Ridge é da Steffy e le sta raccontando gli ultimi avvenimenti. Inizialmente la figlia crede che Brooke si sia arrabbiata per una notte di passione fra Ridge e Shauna ma il padre le preannuncia che la situazione è molto più grave di quanto immagini. Inizia così a raccontarle dei motivi che lo hanno spinto a Las Vegas e di come abbiano bevuto tantissimo l’ultima sera in città tanto che lui non ricorda praticamente nulla. Soli da qualche giorni, dopo la visita di Shauna, ha scoperto che si sono sposati e che le nozze sono valide in quanto in precedenza aveva chiesto tramite SMS a Carter di presentare I documenti del divorzio da Brooke. Steffy é senza parole ma cerca di rassicurarlo dicendogli che tutto si aggiusterá visto che é evidente che lui sia ancora molto innamorato della Logan. Ridge conferma che é cosí e aggiunge di sentirsi in colpa perché con questa bravata ha fatto del male sia a sé stesso ma anche a Shauna e naturalmente a Brooke, che non sembra affatto disposta a dimenticare l’accaduto e ad andare avanti. Lui invece, dopo essere tornato da Las Vegas, sperava solo di riprendere il loro rapporto da dove si era interrotto.

Anticipazioni Beautiful puntata 23 agosto:

Nella puntata di lunedì 23 agosto secondo le anticipazioni di Beautiful, Brooke ripensa alle parole che le ha detto Eric a proposito del destino che l’ha sempre riportata da Ridge e così decide di andare da Quinn a mettere le cose in chiaro. Mentre le due litigano arriva anche Shauna e naturalmente la situazione peggiora. Ridge é deciso a riconquistare la Logan e intende essere molto sincero a tal proposito con Shauna, visto che la reputa fondamentale una donna sincera e buona e non desidera che soffra per colpa sua. A casa di Steffy la ragazza racconta ad uno sbigottito fratello di quello che é successo fra il loro padre e Brooke e del successivo matrimonio fra Ridge e Shauna. Thomas, però, é stupito che il genitore possa essere arrivato a tanto e pensa che dietro questa vicenda ci sia un piano diabolico di Quinn e di Shauna, visto che lui le conosce davvero bene e sa fino a dove si possono spingere per ottenere quello che vogliono.

