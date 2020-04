Beautiful/ Anticipazioni del 24 e 23 aprile: Hope e Liam, intimità negata…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 24 aprile 2020

Beautiful tornerà anche domani pomeriggio continuando ad occuparsi proprio di Hope e degli ultimi scossoni che hanno cambiato la sua vita. Mentre all’orizzonte si profila la possibilità che la verità su Beth venga a galla travolgendo prima lei e poi Steffy, Liam è ancora pronto ad andare avanti nella sua vita con la moglie al suo fianco e così, dopo l’annuncio che riguarda Flo, preso dall’entusiasmo ritrovato della bella Hope, prova ad avere un’intimità con lei ma ricevendo un sonoro no come risposta. Come la prenderà a quel punto? Liam è sconvolto perché la moglie continua a rifiutarlo dedicandosi a tutti tranne che a lui e questo a lungo andare potrebbe rovinare le cose tra loro anche se adesso Steffy non ci sarà ma, presto, tornerà nella casa sulla scogliera. (Hedda Hopper)

Beautiful, anticipazioni puntata 23 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 23 aprile, Hope rassicurerà il marito sul fatto di provare ancora una forte attrazione nei suoi confronti ma di non riuscire a lasciarsi andare ancora ad una vera intimità. Liam, allora, prometterà di aspettare i suoi tempi. Intanto Thomas confesserà al padre Ridge di ritenere di essere l’uomo adatto per stare accanto ad Hope perché insieme a lui la ragazza riuscirebbe a superare il lutto che sta vivendo. Ridge, allora, si arrabbierà molto con il figlio ricordandogli che la Logan ha già un marito di cui è molto innamorata. Intanto, dopo aver parlato con Quinn, Shauna convincerà la figlia Flo ad abbandonare l’idea di confessare tutto a Hope. Pur confermandole che eticamente sarebbe la soluzione migliore, dal punto di vista pratico metterebbe la figlia troppo in pericolo con il concreto rischio di finire in galera. Flo, però, si batterà contro questa idea perché i sensi di colpa la stanno divorando e non pensa di riuscire ad andare avanti con la sua vita in questo modo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Flo racconta alla madre tutta la situazione e le confessa di sentirsi molto in colpa per quello che involontariamente ha fatto ad Hope. Dopo essere stata accolta in modo caloroso dalla famiglia Logan, ora sente ancora più forte la responsabilità di mettere le cose a posto. La madre è d’accordo sulla gravità della situazione e concorda sul fatto che per raddrizzare la situazione si può solo dire la verità. Teme, però, che confessare tutto potrebbe mettere la figlia in serio pericolo perché si è resa complice di un crimine molto grave. Quando Flo prende la borsa per andare da Hope e chiederle di parlare da sole, Shauna la blocca e le dice di aspettare prima di prendere qualunque decisione. La sua idea è quella di andare a parlare subito con Quinn e chiedere a lei consiglio su come comportarsi nei confronti della famiglia Logan. Mentre Shauna, quindi, corre alla Forrester per confrontarsi con l’amica, Flo resta a casa rosa dal dubbio. Ad un tratto, però, suona il campanello: è Waytt che si è recato dalla sua ex fidanzata per scoprire come sta dopo la scoperta della vera identità di suo padre.

Brooke e Ridge parlano della nuova arrivata nella famiglia Logan e ognuno dei due è preso dalle sue preoccupazioni. Ridge teme che la notizia possa sconvolgere la figlia Steffy e sua madre Taylor, per questo motivo preferisce per il momento non dire nulla alle due donne. Brooke, invece, teme che la vicinanza con Flo non possa fare poi così tanto bene ad Hope, già provata dalla perdita di Beth. Intanto proprio Hope è a casa sua con il marito Liam che la prega di darle l’opportunità di superare insieme la perdita della figlia. Liam prova anche un approccio fisico ma la prima reazione della moglie è negativa e il ragazzo ci resta molto male. Parlando, però, i due iniziano a chiarirsi e Hope spiega che si sente ancora sospesa e non riesce a superare la perdita della figlia. Liam le dice che anche lui soffre ma che sente molto la mancanza della moglie. Hope, allora, lo bacia con passione: fra i due sembra ritornato il sereno. Ridge, intanto, racconta al figlio Thomas che Hope ha una nuova cugina e che si tratta di Flo Fulton, la madre naturale di Phoebe. Anche il ragazzo resta sconvolto da questa informazione ma non ha tempo di riflettere perché subito il padre gli chiede di mantenere la notizia riservata con la madre e la sorella.



