Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Liam non crede a Thomas

Nella puntata della soap opera “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, giovedì 23 dicembre, Liam si reca a casa di Thomas e scopre così la presenza del manichino con le fattezze di Hope a casa sua. Lo stilista, colto sul fatto e non riuscendo a mandarlo via prontamente, prova a dirgli che la presenza di quel manichino nel suo appartamento è giustificata dal fatto che ha bisogno di ispirazione per poter creare i nuovi modelli della Hope For The Future ma ovviamente lo Spencer non ci crede e lo accusa di essere ancora ossessionato da sua moglie e di essere completamente uscito di senno. Steffy e Hope raccontano a Zende dei problemi che da sempre ci sono fra Thomas e Liam e, da alcune cose dette dalla Logan, la Spencer ha la sensazione che la sorellastra sia infastidita dal fatto che il marito trascorra così tanto tempo a casa sua. Così decide di chiederglielo in modo diretto, così da mettere una volta e per tutte le carte in tavola. Zende è molto preoccupato da tutto quello che viene a sapere dalle due donne.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope è davvero molto colpita dai disegni che Thomas le ha mostrato e che riguardano la nuova collezione di Hoper For The Future, così decide di chiedergli se vuole tornare ufficialmente a far parte della sua squadra di stilisti. Ovviamente il Forrester non aspettava altro ma anche, in un’occasione così felice, non rinuncia a chiedere alla ragazza se davvero non è infastidita dalla continua presenza di Liam a casa di sua sorella. Hope, però, ribadisce che per lavorare insieme non devono più toccare argomenti di questo tipo. Subito dopo, lo stilista va via e Hope viene raggiunta da Steffy alla quale chiede se è andata bene la visita di Liam a casa sua per stare con Kelly. La Forrester in un primo momento non coglie l’allusione al fatto che il marito della Logan trascorre sempre più tempo a casa sua e dice alla sorellastra che lo Spencer è davvero un padre fantastico. Hope devia la conversazione e le dice che ha appena chiesto a Thomas di tornare a lavorare per la sua collezione, suscitando l’entusiasmo della sorellastra la quale è davvero convinta che la psicoterapia che lo stilista sta seguendo stia dando i suoi frutti e che di conseguenza non sia più ossessionato come prima. Le due vengono poi interrotte dall’arrivo di Zende e Hope ne approfitta per dirgli che deve fargli una comunicazione importante.

Liam, ignorando le decisioni lavorative prese dalla moglie, si confronta con Finn su Thomas e non si sente rassicurato dal fatto che il medico sia convinto che il comportamento del suo futuro cognato possa avere in sé qualcosa di patologico. I due parlano anche del motivo per il quale Steffy tende sempre a giustificarlo e a dargli troppa fiducia ma Finn spiega allo Spencer che è normale per lei essere così attaccata a suo fratello. Queste poche indicazioni fornite dal medico mettono Liam in uno stato di grande agitazione così decide di andare direttamente a casa di Thomas per parlare con lui e intimargli di stare lontano da sua moglie. Quando arriva, trova il Forrester immerso nei suoi pensieri, convinto che il gesto di Hope voglia dimostrare un interesse non solo professionale nei suoi confronti. Inizialmente lo stilista non vuole fare entrare il rivale in casa, dicendo di non avere nulla da dirgli, ma lo Spencer ribatte che tanto non crederebbe ad una sola parola detta da lui poiché è un bugiardo patologico. Poi forza la porta per entrare e si trova di fronte ad uno spettacolo inquietante: un manichino con le sembianze di Hope è nel soggiorno del Forrester. Ovviamente chiede spiegazioni in merito ma da parte di Thomas c’è solo silenzio.

