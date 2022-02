Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Zoe gelosa della sorella Paris

Beautiful, anticipazioni puntata 23 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Carter non vede l’ora di dire a Zoe che ha fatto in modo che sua sorella possa fare un colloquio con Ridge per entrare alla Forrester Foundation così da poter restare definitivamente a Los Angeles. L’avvocato non può immaginare, infatti, che la sua fidanzata non sia affatto felice di sapere che la sorella ha la possibilità di restare poiché è molto infastidita dalla possibilità che possa entrare in quello che reputa esclusivamente il suo mondo. Inoltre non ha potuto fare a meno di notare che fra Zende e Paris la chimica è evidente e questo ovviamente non le fa piacere, perché anche lei prova interesse nei confronti dello stilista appena tornato a Los Angeles. Liam si sente molto in imbarazzo nei confronti di Hope e non riesce a reggere la presenza di Steffy nella stessa stanza, così quando resta da solo per un attimo con la Forrester, le dice di non sentirsi in pace con se stesso e di voler dire tutto alla moglie.

Beautiful dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” quando Zoe dice a Paris che non deve intromettersi troppo nella sua vita ma deve restare fuori dalla sua azienda e soprattutto dai suoi rapporti personali, la più piccola delle Buckingham ci resta molto male e pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Spiega alla sorella che il suo desiderio di dire a Carter che appoggia la loro relazione era solo un modo per essere carina e far sentire all’avvocato il sostegno della famiglia della sua fidanzata ma non pensava certo di essere invadente. Inoltre se Zoe lo desidera, non prenderà mai più iniziative di questo tipo. Quando la modella sta per ribattere, arriva Zende che si rende subito conto che fra le due c’è aria di litigio ma le ragazze lo tranquillizzano, dicendo che si tratta di una semplice discussione fra sorelle. Quando però Zoe si rende conto che lo stilista guarda sua sorella con un certo interesse, allora inizia ad irrigidirsi ancora di più perché è evidentemente gelosa. Intanto in un ufficio accanto, Carter sta spiegando a Ridge che proprio Paris sarebbe la persona ideale per sostituire Olivia, visto che è una ragazza molto appassionata che ha studiato per occuparsi del terzo settore e ha esperienza anche nell’ambito del volontariato.

Il Forrester è abbastanza scettico perché ritiene che il giudizio di Carter sia in qualche modo condizionato dal fatto che Paris è la sorella di Zoe e ritiene che abbia troppa poca esperienza per riuscire a fare le veci di una professionista del settore come Olivia, tuttavia l’avvocato gli illustra le innumerevoli qualità della ragazza e riesce quanto meno a incuriosire il Forerster che gli dice che vuole incontrarla di persona prima di decidere. Carter è molto contento ma confessa a Ridge di non aver ancora detto a Paris della possibilità di lavorare alla Forrester. Hope e Steffy sono insieme in ufficio mentre Charlie porta via il manichino della Logan perché nessuno delle due vuole più vederlo. Poi Hope chiede alla sorellastra notizie della sua relazione con Finn e le dice che è molto evidente che si sta davvero innamorando di lui e anche il medico sembra essere molto preso. Poi aggiunge che è davvero felice che le cose fra di loro vadano bene e che si amino così come si amano lei e Liam aggiungendo che non dice queste cose per gelosia: c’è stato un tempo nel quale il rapporto che legava Steffy a Liam la preoccupava ma da tempo ha capito che il marito ama solo lei. Steffy non sa cosa ribattere ma le due vengono interrotte dall’arrivo di Liam che è sorpreso di trovarle insieme.

