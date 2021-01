Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 gennaio: Hope insiste per…

Beautiful, anticipazioni puntata 23 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 23 gennaio, Hope insiste ancora sulla possibilità di far firmare a Thomas i documenti di adozione ma riceve da parte del ragazzo una controproposta: accetterà di condividere con lei l’affidamento se Hope acconsentirà a trascorrere una notte d’amore insieme a lui. Questa richiesta fa andare Hope in grande crisi perché non immaginava di doversi spingere a tanto. Ridge ha capito che la ragazza sta tentando di circuire il figlio per riuscire a strappargli Douglas e per questo chiama Brooke per chiedere alla moglie delle spiegazioni su che cosa stia succedendo. La donna, però, mantiene il gioco della figlia e non racconta nulla. Liam sta per andare via da casa di Steffy e scambia le ultime battute con la sua ex compagna, invitandola a perdonarsi per la storia di Bill visto che ormai anche lui l’ha già perdonata. Steffy gli risponde che, in tema di perdono, anche Thomas dovrebbe avere una seconda opportunità di riscatto, dandogli la possibilità di recuperare il suo rapporto con Douglas visto che è proprio lui il suo motivo di riscatto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Brooke decide di sfogarsi e racconta a Donna tutto quello che Hope ha in mente di fare: la sorella è molto preoccupata. Secondo Donna, infatti, mettersi così a stretto contatto con Thomas è un rischio troppo grande perché il ragazzo è pericoloso, in grado di manipolare chiunque e di passare anche sul benessere di suo figlio per raggiungere il suo scopo. Brooke è d’accordo sulla pericolosità del suo figliastro e dice di temere a sua volta che la ragazza possa mettersi in una situazione difficile ma, allo stesso tempo, ritiene che il piano di Hope sia davvero geniale. Soprattutto rappresenta l’unico modo per riuscire ad ottenere la custodia di Douglas e salvare il bambino dalla follia del padre. Anche Steffy e Liam discutono di Douglas e della possibilità che il piccolo possa essere adottato da lui e Hope. A quel punto lo Spencer ammette di non aver mai desiderato questa soluzione, non per mancanza di amore ma perché ritiene che debba restare con suo padre, e di essere rimasto molto stupito quando Brooke ha proposto l’adozione, portando i documenti già pronti. Steffy rivela a Liam che non trova naturale che la sua compagna si stia attaccando così tanto ad un figlio che non è il suo.

Shauna fantastica su Ridge…

A casa Forrester il piccolo Douglas è molto stanco e chiede a Hope di accompagnarlo a letto. Thomas ne approfitta per andare con loro due in camera, sperando di trascorrere del tempo insieme a lei. Ridge li guarda con preoccupazione perché capisce che il figlio perde totalmente il senno quando si parla della giovane Logan e teme che la ragazza possa convincerlo a fare qualunque cosa. Quando salgono al piano di sopra e restano da soli, Hope riprende l’argomento dell’adozione ma Thomas è più interessato ad avere una risposta ad un’altra domanda e così interroga direttamente la ragazza sulla possibilità per loro due di avere di nuovo una vita insieme. Ridge, dopo la festa, accompagna Shauna al cottage e la Fulton prende al volo l’occasione per invitarlo a restare con lei. Ridge, però, pur flirtanto e dicendole che apprezza molto i suoi complimenti, decide comunque di andare via e la lascia da sola. Shauna inizia a fantasticare sulla notte d’amore che avrebbe potuto avere con lo stilista ed è molto felice perché pensa che tutto stia andando nella direzione giusta. Durante la festa, poi, ha anche avuto modo di parlare con Hope e invitarla a prendere in considerazione l’idea di perdonare Flo, soprattutto dopo che sua figlia ha rinunciato ad un rene pur di salvare sua zia Kathy.



© RIPRODUZIONE RISERVATA