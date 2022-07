Beautiful, anticipazioni puntata 23 luglio 2022/ Bill e Liam vengono scoperti e…

Beautiful, cosa succederà nella puntata di oggi? Le anticipazioni

Oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap Beautiful. Cosa succederà in questo nuovo episodio? Le anticipazioni di Beautiful del 23 luglio 2022 ci rivelano che la verità sulla morte di Vinny sta venendo a galla. Oramai in molti si sono accorti che Liam e Bill stanno nascondendo qualcosa. Wyatt ha confidato a Flo che suo fratello e suo padre sono turbati, anche Brooke si è accorta che c’è qualcosa che non va. Hope cerca di incalzare di domande Liam per farsi raccontare la verità. Perché teme che qualcuno possa allontanarlo da lei a dai bambini? Liam sta cedendo i sensi di colpa non gli danno tregua e non vede l’ora di liberarsi dal grande peso. Thomas è deluso delle indagini portate avanti dalla polizia e ha deciso di indagare da solo e scoprire chi ha investito Vinny.

Dopo l’ennesimo scontro verbale con Bill, il magnate perde le buone maniere e tutti i consigli che fino a quel momento ha dato al figlio, per lui non sono contati nulla perché con rabbia accusa Vinny di essere stato un poco di buono e di essersi meritata la morte. Bill e Liam sono stati scoperti. Ormai nessuno ha dei dubbi sul fatto che padre e figlio siano tormentati da qualche strano pensiero e tutti vorrebbero scoprire cosa bolle in pentola. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che mentre Brooke, Hope, Wyatt e Flo si impegneranno a capire meglio le dinamiche della situazione, Thomas continuerà a indagare sulla morte di Vinny. Il ragazzo è determinato a sapere cosa sia davvero successo al suo amico e chi lo abbia ucciso.

Nella scorsa puntata di Beautiful, Liam ha trascorso una serata con Hope, ma il giovane è disturbato dal solito pensiero che oramai lo perseguita da giorni. Non riesce a togliersi dalla mente l’incidente dove ha trovato la morte Vinny. Hope naturalmente non è a conoscenza di questa disgrazia e crede che il malessere interiore del marito sia dovuto dal fatto, che ancora si senta in colpa per averla tradita con Steffy. Liam ha difficoltà a guardare negli occhi la moglie, perchè è consapevole che le sta di nuovo mentendo tenendole nascosto un grave segreto. Nel momento in cui sta liberando la sua coscienza riceve la telefonata di Bill che lo avvisa di aver parlato con Brooke. La Logan gli ha fatto presente che la figlia sospetta qualcosa. Liam non è più lo stesso, è come se fosse perseguitato da un male che non gli dà tregua. Bill avverte il figlio di non mandare tutto a monte e di tenere il segreto per sé altrimenti rischia di perdere tutto quello che ha guadagnato finora, l’affetto dei suoi figli e l’amore della moglie. Lo Spencer non riesce a guardare la moglie senza provare disagio. Hope lo incalza di domande, vuole sapere quale pensiero lo disturba.

Liam appare disorientato. Con le lacrime agli occhi dice alla moglie di non volerla perdere, di non poter accettare di essere allontanato da lei e dai bambini e di non poterli rivedere più. Le chiede di nuovo scusa per averle mentito, ma Hope è confusa non sa di cosa sta parlando, non si tratta della notte trascorsa con Steffy, c’è qualche cos’altro di più grave che molesta il marito. La donna si offre di aiutarlo, di darle la possibilità di intervenire a suo favore, ma deve raccontargli la verità, cos’è che le sta tenendo nascosto. Ridge intanto viene informato da Charlie che Thomas ha parcheggiato l’auto in un posto non designato a lui, il Forrester non può avvisare il figlio perché non sa che fine abbia fatto. Flo sta cercando Hope per farsi firmare alcuni documenti. Brooke la informa che è a casa con Liam, la ragazza è felice e tifa per la cugina, è convinta che alla fine Hope tornerà con il marito. Bill riceve a sorpresa la visita di Thomas. Tra i due c’è un’accesa discussione dove non mancano gli insulti reciproci.











