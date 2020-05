Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 maggio 2020: Wyatt bacia Flo ma il suo segreto…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 23 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 23 maggio, Quinn chiederà ad Eric il permesso di ospitare Shauna e Flo a casa loro, per dare alle due donne una sistemazione più consona rispetto alla casa in prestito dove vivono ora: il marito accetta per farla felice. Flo, intanto, è felice di aver ripreso la sua storia con Wyatt proprio da dove l’avevano interrotta ma farà l’errore di raccontare a Zoe di questa novità, scatenando le preoccupazioni della ragazza che teme che la Fulton possa raccontare tutta la verità dello scambio delle culle al suo nuovo fidanzato. Hope tornerà a casa con Liam, pronta a ricominciare la sua vita con Liam ma non prenderà bene la proposta del marito di lasciare il cottage per trasferirsi in una casa tutta per loro. L’obiettivo dello Spencer è quello di tenere il più lontano possibile Thomas e Hope ma la Logan vive questa proposta come un’interferenza nel suo rapporto con Douglas e inizia ad essere molto insofferente nei confronti di Liam.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Sally dice a Quinn che non si arrenderà facilmente e farà di tutto per riuscire a riconquistare Wyatt del quale è molto innamorata. Quinn, però, le fa notare che se effettivamente avesse davvero tenuto così tanto a suo figlio non avrebbe lasciato la sua casa ma sarebbe rimasta lì a battersi per quello che veramente sente il suo uomo. Lo stesso concetto Quinn lo ribadisce al marito quella sera a casa, quando racconta la rottura fra Sally e Wyatt. Tuttavia Eric pensa che Sally, che conosce per essere una donna davvero tenace, non demorderà così facilmente e darà filo da torcere a Flo, se veramente l’ex fidanzata spera di riconquistare Wyatt. Intanto il ragazzo è a casa sua proprio con Flo e, dopo averle raccontato della fine della sua relazione, bacia con passione la ragazza. La Fulton prova a fermarlo dicendogli che lei lo ama molto ma ha paura di soffrire di nuovo, dopo essere stata lasciata tanti anni prima. Wyatt, però, le giura che vuole davvero che le cose fra di loro funzionino e spera di poter avere un’altra occasione. Flo allora si affida a lui e fra i due scoppia la passione nuovamente.

Pubblicità

Continua la discussione fra Thomas e Liam con Hope che fa da spettatrice. Il Forrester ribatte sulla tesi che Liam dovrebbe tornare con Steffy per crescere insieme le loro figlie perché quando si diventa genitori bisogna anteporre il bene dei propri figli ai desideri personali. A nulla valgono le risposte di Liam il quale dice che ci sarà sempre per le sue figlie ma ama sua moglie e non vuole separarsi da lei. Finalmente anche Hope si riprende dallo sgomento e dice che lo ama e lo amerà sempre ma Douglas ha bisogno di lei e la sensazione di essere così amata da un bambino non la ripaga dal dolore per aver perso Beth ma la aiuta a superare questo momento difficile. Inoltre soffre molto anche al pensiero che per colpa sua le piccole Kelly e Phoebe siano costrette a crescere lontane dal loro amato papà. Thomas inizia a dipingersi un’espressione trionfante sul volto perché pensa di essere ad un punto dall’avere quello che desidera, ossia Hope al suo fianco come moglie e madre di suo figlio, ma Liam tenta il tutto per tutto e chiede a Hope di non abbandonare la speranza e di non mettere da parte il loro amore, non dopo tutto quello che hanno passato. Hope piange e non riesce a pronunciare parola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA