Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 ottobre: Hope ha deciso, annullerà il matrimonio

Beautiful, anticipazioni puntata 23 ottobre

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 23 ottobre, Hope chiama Thomas per comunicargli di aver deciso di annullare il loro matrimonio e non gli dà il tempo di ribattere. Questo, come già aveva ipotizzato Brooke, scatena la voglia di vendetta del giovane Forrester che con uno stratagemma riesce a farsi portare da Amelia il piccolo Douglas a casa di Vinny: la sua idea è quella di punire il bambino per il fatto di aver detto a tutti la verità. Intanto Hope parla con Liam dell’importanza del bambino nella sua vita e così insieme decidono di includerlo nella loro nuova famiglia visto che il merito della sua felicità è anche di Douglas. Ridge parla con la moglie dei suoi sensi di colpa: è convinto che lo squilibrio mentale del ragazzo sia legato all’instabilità affettiva alla quale lo ha condannato lasciando Taylor per Brooke. Ma è proprio la Logan a cercare di fargli capire che in realtà Thomas è stato molto fortunato perché ha avuto tante possibilità e opportunità che non tutti possono vantare nella vita ma è stato lui a scegliere la strada sbagliata.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti in Beautiful. Brooke parla con il tenente Sanchez e gli racconta che in realtà Thomas si è allontanato da qualche giorno da casa e non ha più dato sue notizie tanto da destare la preoccupazione di tutti e due. Il tenente ammette che questo fatto aggrava la posizione di Thomas per cui prega il padre di chiamarlo non appena il ragazzo darà sue notizie. Ridge in realtà prova in tutti i modi a scagionare le accuse della polizia ma non ha alcuna prova concreta per dimostrare che la notte della morte di Emma il figlio era in realtà altrove. Quando il tenente va via, Ridge esprime il suo disappunto alla moglie, colpevole di aver espresso le sue preoccupazioni ad un estraneo che già nutre dei sospetti sul ragazzo. Brooke, però, non si pente di quello che ha fatto e pur comprendendo la preoccupazione di Ridge che desidera in tutti i modi proteggere questo figlio così fragile, gli dice di essere molto preoccupato per Hope perché non appena Thomas saprà dell’annullamento del matrimonio avrà sicuramente una reazione inconsulta. Lo invita poi a riflettere sul fatto che la sua ossessione per la ragazza è talmente esagerata da portarlo a dimenticarsi anche del figlio: non ha mai chiamato neanche per avere notizie di Douglas.

Thomas intanto si nasconde ancora a casa di Vinny e continua a vaneggiare sul fatto che Hope lo ami sinceramente e che capirà sicuramente le sue ragioni non appena riuscirà a spiegarle quello che è accaduto e il perché della sua scelta di non parlare della scoperta che Beth era viva. Si meraviglia pertanto del fatto che sia solo Ridge a chiamarlo in continuazione, anche se lui non ha mai risposto a telefono: Hope ancora non si è fatta sentire. Non sa che la Logan è a casa con Liam, con il quale è tornata per ricostruire la loro famiglia, e sta sì pensando di chiamarlo ma solo per comunicargli che ha dato mandato al suo avvocato di attivarsi subito per l’annullamento delle loro nozze. Liam in realtà non è d’accordo con questa decisione di Hope perché pensa che sarebbe meglio per lei non avere più nulla a che fare con Thomas ma la Logan vuole solo porre fine a questo rapporto che non avrebbe mai dovuto essere stretto. Hope spiega allo Spencer che non ha più intenzione di vederlo neanche da lontano ma che, come ha detto lo stesso Justine, deve subito mettere dei paletti e chiudere un triste capitolo della sua vita con un uomo che ormai non può avere più alcuna influenza su di lei.



