Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 ottobre: Taylor torna alla carica con Bill ma…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful le famiglie Forrester, Spencer e Logan sono tutte riunite a casa di Eric e Quinn per festeggiare il Ringraziamento. C’è anche la piccola Kelly. Liam, Steffy e Hope fantasticano sul fatto che il prossimo anno ci sarà anche la sua sorellina e non possono fare a meno di sottolineare l’assenza di Bill. Sono invece presenti Pam e Donna, che Quinn cerca di tollerare. Anche Taylor è tornata in città e Steffy è felice nel vedere che la madre ora sta meglio. Taylor, però, insiste con la figlia perché vorrebbe che Liam tornasse da lei e incolpa Brooke per la fine del loro matrimonio. Steffy e Taylor, intanto, discutono anche del cambiamento di Bill e si chiedono se sia sincero. Nel frattempo, Liam scopre che fu proprio Taylor a sparare a suo padre.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, mercoledì 23 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Beautiful. In attesa di scoprire cosa succederà nella soap opera americana, rivediamo quanto successo ieri. Katie e Bill parlano dell’affidamento del figlio Will, dopo aver scoperto che Ridge ha corrotto il giudice. Katie annuncia all’ex marito di aver cambiato idea e di aver firmato le carte per la custodia congiunta. Bill è chiaramente felice, ma Katie difende comunque la sua decisione di aver chiesto la custodia esclusiva perché, a quel tempo, Spencer si era dimostrato inaffidabile. Poco dopo Will fa il suo ritorno dalla scuola accompagnato dalla baby sitter e Bill si interessa del suo andamento scolastico. Inoltre, dato l’avvicinarsi della festa del ringraziamento, Bill chiede al piccolo quale sia il regalo che desidera di più. Candidamente, il bambino confessa di voler passare più tempo con suo padre. Hope ha osservato la tenerezza con cui suo marito Liam guarda la piccola Kelly e la gioia di Steffy per il legame che esiste tra padre e figlia. La ragazza parla nuovamente con Steffy dicendole che hanno un obiettivo comune: creare un ambiente armonioso per le loro figlie, la piccola Kelly e la sorellina che sta per nascere. Le due giovani donne sperano che le bambine crescano insieme e nella massima serenità. Steffy, Hope, Liam e le piccole dovranno essere una sola grande famiglia. Per il giorno del Ringraziamento, come ogni anno, i Forrester, gli Spencer e i Logan si riuniscono a casa di nonno Eric. L’unico assente è Bill Spencer.

