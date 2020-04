Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 aprile 2020: Shauna dirà tutto a Quinn?

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 24 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 24 aprile, Shauna dirà alla figlia che, nonostante si renda conto di spingerla verso un’azione assolutamente non etica, tuttavia ritiene che sia meglio per la figlia tacere e non dire nulla ad Hope dello scambio delle culle. Non c’è solo la concreta possibilità di finire in prigione ma anche la possibilità di perdere i privilegi connessi all’essere un membro dei Logan. Flo, però, non accetterà questo consiglio e deciderà di recarsi comunque dalla nuova cugina per confessarle tutta la verità. Liam, intanto, continuerà a rassicurare la moglie sul fatto che è solo con lei che desidera stare e che avere una famiglia insieme non vuol dire per forza essere un padre meno attento per Kelly e Phoebe. Non immagina, però, che un nuovo pericolo si sta profilando all’orizzonte: Thomas ha intenzione di riconquistare Hope per garantire al piccolo Douglas una nuova madre e userà proprio il figlio per avere una scusa per trascorrere più tempo con la ragazza. I suoi subdoli tentativi di manovrare la giovane, però, non si limiteranno solo a questo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Shauna si reca da Quinn perché vuole chiederle consiglio su cosa fare in relazione al disastro combinato da sua figlia Flo. Una volta arrivata alla Forrester, però, non ha il coraggio di spiegare all’amica la verità perché si rende conto che si tratta di un segreto troppo importante e la situazione deve essere risolta in famiglia. Quinn, però, approfitta della visita dell’amica per provare a convincerla a restare definitivamente a Los Angeles: ora che Flo fa parte della famiglia Logan, strettamente imparentata con i Forrester, per lei e Shauna si aprono tantissime possibilità per avere la vita migliore che hanno sempre sognato. Shauna, però, è molto titubante. Intanto Flo a casa riceve la visita di Wyatt che è passato per vedere come si sente dopo la scoperta di essere una Logan. La ragazza è distrutta per quello che ha fatto ma, non potendo raccontare la verità al suo ex fidanzato, gli lascia credere che sia sconvolta per tutte le novità che sono accadute nella sua vita negli ultimi tempi. Wyatt ribadisce ancora una volta che lui per lei ci sarà sempre e che Flo può contare su tutto il suo sostegno e la sua vicinanza. Flo è felice di questa ma l’angoscia che sente non le permette di gioire per la ritrovata vicinanza con Wyatt.

Intanto Liam a casa con Hope sta tentando un approccio fisico con sua moglie che lo ferma subito. La ragazza confessa al marito di non sentirsi ancora pronta a questo tipo di rapporto perché da quando hanno perso la piccola Beth lei si sente come spezzata ma ribadisce di amare molto il marito e che spera di ritornare presto quella che era una volta. Hope sente ancora molto forte il senso di colpa nei confronti Kelly e Phoebe perché Liam passa più tempo con lei che con le bambine ma il marito le ribadisce che non c’è altro posto al mondo dove vorrebbe stare e che vuole ricostruire con lei la loro famiglia. A casa Forrester, invece, Ridge sta avendo l’ennesima discussione con Thomas e l’argomento è Hope. Il capostipite della famiglia Forrester ribadisce ancora una volta al figlio che Hope è sposata con un altro uomo ma Thomas per la prima volta ammette che lui ha scoperto di provare ancora nei confronti della ragazza dei sentimenti molto forti, mai sopiti, e ribadisce che con Caroline era già terminata la loro storia, quindi lui si sente totalmente libero di poter provare sentimenti per un’altra donna diversa dalla defunta moglie. Ridge è sconvolto dalle parole che sente.



