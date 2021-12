Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: Thomas e Liam, confronto acceso

Liam è sconvolto per il fatto che ci sia un manichino con le fattezze di Hope nel soggiorno di Thomas. Lo stilista, però, ha la lucidità di restare sereno e gli confeziona una scusa che sembra essere credibile. Gli risponde, infatti, che non si tratta di una bambola gonfiabile, come viene accusato dallo Spencer, ma è un manichino che fa parte della campagna di comunicazione che è stata organizzata per la Hope For The Future. Liam, però, non si lascia convincere e gli chiede come mai allora il manichino si trovi lì invece di essere all’interno di un negozio, così lo stilista prova a portare avanti la tesi che la sua presenza in casa gli serva come ispirazione, per capire se i modelli che sta disegnando sono effettivamente in grado di calzare bene sulla figura di una donna. La sua messinscena crolla miseramente, però, quando Liam tocca il manichino e Thomas ha uno scatto di rabbia dicendo che non deve metterle le mani addosso. Questo gesto è sufficiente per Liam per capire che il ragazzo non è affatto migliorato come crede ma che continua ad essere ossessionato da sua moglie. A nulla valgono i tentativi di Thomas di cambiare argomento perché ormai Liam è assolutamente convinto del fatto che il Forrester sia un pericolo per sua moglie.

Beautiful: riepilogo puntata del 23 dicembre 2021

Hope fa entrare Zende in ufficio per comunicargli che ha preso una decisione, per cui Thomas tornerà a far parte della squadra di Hope For The Future, anche se lui resterà il capo stilista, quindi la presenza del nuovo arrivato non intralcerà in alcun modo il suo lavoro. Zende, però, non sembra turbato dalla concorrenza e si dice felice soprattutto di vedere che i rapporti fra lei e Thomas siano più distesi, segno probabilmente che la ragazza non si sente più in pericolo. Quando, però, si rende conto che Hope non ha ancora detto a Liam che Thomas tornerà a lavorare con lei, lo stilista si rende conto che c’è qualcosa che non va, visto che è certo che lo Spencer non prenderà assolutamente bene questa novità. La Logan, però, minimizza anche perché dice che la situazione rispetto a prima è notevolmente cambiata, visto che non lavoreranno da soli ma ci saranno sempre presenti anche Zende e Zoe. Poi il buon lavoro che sta facendo con Douglas è la dimostrazione che Thomas ora stia meglio e che non sia più ossessionato da lei. Anche Steffy conferma le sensazioni di Hope e dice con estrema certezza che sia lei che suo padre sono convinti che Thomas sia ormai sulla retta via e che abbia lavorato molto su se stesso per riprendere in mano la sua vita.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Liam non crede a Thomas

Beautiful: anticipazioni del 24 dicembre 2021

Nella puntata di venerdì 24 dicembre, il confronto fra Thomas e Liam è molto accesso e lo stilista è sfinito quando il suo rivale va via. Così ha un nuovo mancamento e per la seconda volta sbatte la testa a terra, svenendo e risvegliandosi in uno stato confusionale peggiore di prima. La sua salute mentale inizia a peggiorare velocemente e ora nella sua immaginazione il manichino di Hope ha preso vita e lo implora di uccidere Liam perché solo in questo modo la vita della ragazza migliorerà e finalmente potrà vivere libera dal dolore che il marito le ha sempre causato durante gli anni della loro storia. La Logan, intanto, è in ufficio con Steffy e rassicura la sorellastra sul fatto che non è infastidita per il fatto che il marito trascorre così tanto tempo con Kelly e quindi con sua madre. Le due donne vengono interrotte dall’arrivo di Liam che è ancora sconvolto da quanto ha visto a casa di Thomas e racconta alla moglie di essere certo che lo stilista sia nuovamente ossessionato da lei.

