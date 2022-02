Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Thomas accolto da Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata 24 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 24 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Thomas è sorpreso quando Brooke accetta di ospitarlo a casa per la convalescenza. Tra i due non è mai corso buon sangue e la Logan non ha mai perdonato al figlio di Ridge quanto successo con la piccola Beth. Liam fatica a nascondere il suo turbamento a Hope: il giovane Spencer rivelerà alla moglie del suo tradimento con Steffy? Zoe continua a incoraggiare la sorella Paris a trovare la sua strada lontano da Los Angeles e dalla sua vita, mentre Carter sta spingendo perché Ridge la scelga per guidare la Fondazione Forrester.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Zoe gelosa della sorella Paris

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Hope continua a dire a Steffy e a Liam di quanto sia felice che le cose fra loro tre si sono chiarite e che finalmente anche la ragazza ha un nuovo amore, quindi non deve sentirsi più a disagio pensando al suo ex marito che si è ricostruito una vita. Mentre la Forrester riesce a fare buon viso a cattivo gioco, Liam si sente molto in colpa e sorride alla moglie senza però riuscire ad essere lieto come lei, perché sa di aver sbagliato tanto nei suoi confronti. Quando Hope viene chiamata con urgenza per una riunione, dice al marito di aspettarla in ufficio perché nel giro di poco tornerà da lui, così lo Spencer ha modo di confrontarsi nuovamente con Steffy e le dice di non riuscire più a mantenere il segreto e di voler confessare tutto ad Hope. Ridge chiede a Brooke di dare una nuova possibilità a Thomas nonostante tutto quello che è successo. Le condizioni del ragazzo migliorano di giorno in giorno e a breve sarà dimesso dall’ospedale e pensava di fargli trascorrere la convalescenza a casa loro. La Logan non sa cosa rispondere perché non lo vorrebbe così vicino a sua figlia ma allo stesso tempo non vuole deludere il marito.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Liam pronto a dire la verità a Hope

Zoe non riesce a trattenere il fastidio che sente nei confronti di sua sorella, soprattutto perché nota l’interesse che la ragazza e Zende nutrono una nei confronti dell’altro. Per questo motivo quando lo stilista chiede a Paris se ha intenzione di trattenersi a Los Angeles e la ragazza risponde che vorrebbe ma che non ha ancora trovato lavoro, quindi forse dovrà andare via, la modella non perde l’occasione per dire alla sorella che deve seguire i suoi sogni, quindi anche cambiare città se è costretta e se le occasioni di lavoro la porteranno lontano. In realtà in questo modo spera di potersi liberare di una potenziale rivale con Zende. Quando Carter la chiama per parlare e lei deve andare via, ancora una volta prova dell’acuta gelosia quando sente Zende che invita Paris a fargli un po’ di compagnia anche se Zoe se ne va. Carter ha convinto Ridge a fare almeno un colloquio a Paris e vuole dare la notizia alla sua fidanzata sperando che possa essere contenta, in realtà quando prova a dirglielo trova il gelo nella sua futura sposa. Paris sorprende Zende a petto nudo in un camerino e l’occasione è troppo ghiotta per i due ragazzi per flirtare visto che è evidente che si piacciono e ormai lo stilista ha messo una pietra sopra su un suo possibile rapporto con Zoe.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Paris alla Fondazione Forrester

© RIPRODUZIONE RISERVATA