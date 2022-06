Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 giugno: Baker e Sanchez proseguono le indagini

Beautiful, nelle scorse puntate: Quinn attratta dal fascino di Carter

Nelle precedenti puntate di Beautiful abbiamo assistito all’enigmatico avvicinamento di Quinn e Carter. Il reale intento della donna è quello di convincere l’avvocato a concedere una seconda possibilità a Zoe, facendo da tramite per aiutarla nel tentativo di riconquista. Tuttavia l’avvicinamento a lui si è rivelato più complice del previsto e anche lei sembra non resistere al fascino irresistibile di Carter. Dal canto suo, Quinn vorrebbe riconquistare la fiducia di Eric dopo aver messo in crisi il rapporto tra Brooke e Ridge a causa della sua gelosia: il marito, però, al momento non ne vuole sapere di perdonarla e oppone resistenza.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 giugno: Eric respinge Quinn

Proseguono intanto le indagini sulla morte di Vinny e la posizione di Liam è sempre più a rischio. Se il padre Bill lo rassicura che ogni prova è stata trafugata e che non c’è alcun sospetto su di lui, il ragazzo è invece in preda al panico e ai sensi di colpa: vorrebbe infatti costituirsi alla polizia e vuotare definitivamente il sacco. Intanto Hope si fa sospettosa circa i comportamenti di Liam: vorrebbe perdonarlo e tentare di ricucire il matrimonio, ma l’atteggiamento del ragazzo desta in lei numerosi dubbi. Le starà nascondendo qualcosa?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 giugno: Liam perseguitato dal fantasma di Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 24 giugno: Bill si confida con Katie

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi, venerdì 24 giugno, i due tenenti Baker e Sanchez proseguono le indagini sulla morte di Vinny. Entrambi sono convinti che il ragazzo sia stato ucciso e lasciato morire sull’asfalto, piuttosto che investito da un pirata della strada. Tuttavia si apre un dibattito sul movente del presunto omicidio: Sanchez sostiene che sia stato ucciso per motivi legati al mondo dello spaccio di droga, Baker crede invece che la sua morte sia riconducibile alla vicenda legata allo scambio dei test di paternità. Dunque, secondo lui, il colpevole potrebbe essere uno tra Thomas, Finn e Liam: il cerchio si stringe.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 giugno: Hope preoccupata per Liam

Prosegue intanto il tentativo di Hope di ricucire i rapporti con Liam: la donna è intenzionata a perdonarlo dopo il tradimento e, soprattutto per il bene della figlia, vorrebbe ricreare la perfetta armonia familiare di un tempo. Tuttavia i comportamenti di Liam sono sempre più sfuggenti e il peso del segreto che si porta dietro sta diventando insostenibile. Bill, intanto, si confida apertamente con Katie riguardo Liam e il suo futuro con Hope.











