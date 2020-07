Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 luglio 2020: Thomas, Hope e il party proibito…

Beautiful, anticipazioni puntata 24 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 24 luglio, la festa in spiaggia organizzata da Steffy e Liam riserva non poche sorprese. Thomas, infatti, ha deciso che non lascerá nulla di intentato per riuscire ad avere Hope e per questo motivo decide di drogare la bibita di Liam, così da indurlo a compiere sciocchezze e screditarlo agli occhi della Logan, che é ancora innamorata di lui. Il litigio fra Sally e Wyatt ha indotto il ragazzo a riflettere molto sul suo futuro ed é pronto a prendere una grande decisione che vedrà coinvolta anche Flo. La ragazza, intanto, inizia a temere per la sua vita perché crede che i sospetti di Xander siano reali: in qualche modo Thomas é coinvolto con la morte di Emma ed é chiaro che il ragazzo eliminerà qualunque ostacolo si interponga fra lui e il suo piano di conquista di Hope. Continuano le discussioni fra Brooke e Ridge: le vicende dei loro figli stanno mettendo a dura prova il loro matrimonio.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Steffy e Liam sono in procinto di organizzare una festa sulla spiaggia in famiglia: dopo la morte di Emma avevano pensato di rimandare l’appuntamento ma Liam ha insistito affinché le bambine potessero vivere una giornata di svago. Quando però il ragazzo viene a sapere che alla festa ci sarà anche Thomas con Douglas e Hope, allora inizia ad agitarsi: non si fida del giovane Forrester ed é ancora convinto che sia il responsabile della fine del suo matrimonio. Steffy, però, lo convince che é per il bene delle bambine passare del tempo con il cuginetto e per questo lo convince a chiudere un occhio. Intanto Brooke, appena ha saputo che la figlia intende partecipare alla festa, le sconsiglia di andare, sia per non vedere Liam e Steffy insieme, sia per non dare troppo speranze a Thomas. Hope sarebbe tentata di restare a casa ma interviene anche bridge che la sprona ad andare e soprattutto a trascorrere più tempo in compagnia del figlio, convinto che un’unione fra i due ragazzi farebbe bene ad entrambi. Thomas, poi, ha dato chiare istruzioni a Douglas, spingendolo ad essere molto affettuoso con Hope: un abbraccio del bambino fa scomparire tutte le resistenza della Logan junior.

Prima di andare a casa di Steffy, Thomas riceve la visita di un suo amico storico. Racconta a tutti che il ragazzo é lí per fargli una visita ma in realtà si tratta di uno spacciatore che gli consegna delle pillole, rassicurando sul fatto che faranno il loro effetto. Poi si recano tutti e tre dalla sorella e, una volta a casa, la tensione fra Liam e Thomas é subito alle stelle. Così Steffy interviene per cercare di mettere pace fra i due e chiede al fratello di raggiungerla in cucina mentre Liam ha l’opportunità di parlare con Hope per capire come stia e quali siano le sue intenzioni per il futuro. Anche Brooke e Ridge discutono sul futuro di Hope. La Logan é fermamente convinta che l’interesse di Thomas nei confronti di sua figlia sia solo ossessione e non amore, ricordando al marito dei problemi che il giovane ha avuto in passato. Ridge, invece, non vuol sentir parlare dei problemi mentali del figlio e pensa che ormai appartengano al passato e che il ragazzo si sia completamente ristabilito. Se Thomas e Hope si mettessero insieme, tutti i suoi figli avrebbero finalmente la vita felice e la famiglia che hanno sempre desiderato e anche i suoi sensi di colpa per aver abbandonato i ragazzi e la loro madre per rimettersi con Brooke finalmente cesserebbero. L’argomento é chiaramente un motivo di attrito fra marito e moglie che rovina la serenità della giornata in piscina che originariamente doveva essere di relax.



