Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 luglio: Steffy in fin di vita

Beautiful, anticipazioni puntata 24 luglio

Nella puntata di Beautiful di sabato 24 luglio, Steffy viene portata in ospedale, subito seguita da Bill che ha dei forti sensi di colpa nei suoi confronti: mentre la ragazza giace senza conoscenza nel letto, lo Spencer la sprona a riprendersi dall’incidente e le chiede scusa per essersi distratto al volante, facendola cadere e sbattere con violenza la testa. Secondo il piano di Sally, Penny deve impossessarsi del cellulare di Flo e mandare dei messaggi a Waytt nei quali lo autorizza a concedersi un’ultima notte d’amore con la donna. Quindi quando la Spectra arriva a casa dell’ex compagno, gli comunica che ha deciso di curarsi e fa di tutto per sedurlo, gettando nella confusione più totale Waytt che non sa cosa pensare dei messaggi che arrivano dal cellulare di Flo. Quando, però, Sally si spoglia, lo Spencer legge sulla sua biancheria intima il messaggio di aiuto che la fidanzata gli ha scritto. In questo modo la Fulton spera di essere salvata dalla prigionia e soprattutto che Waytt capisca che a scrivere dal suo cellulare non è lei, che mai lo autorizzerebbe a passare una notte d’amore con un’altra donna.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: Steffy incontra il dottor Finnegan

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Sally dice a Flo che non ha intenzione di tenerla nascosta per sempre ma vuole solo avere un’ultima notte con Waytt, in modo da restare incinta e avere un legame con il ragazzo che sarà per sempre. Nei suoi piani, lo Spencer deciderà di stare con lei non volendo abbandonare la madre dei suoi figli, per questo Flo potrà anche dirgli la verità sulla malattia e il rapimento ma la Spectra sa perfettamente che il senso del dovere del suo ex compagno lo porterà a perdonarla. La Fulton, però, le fa notare che con molta probabilità partorirà il figlio in carcere visto che quando finalmente riuscirà a liberarsi denuncerà sia lei che Penny, facendo perdere ad entrambe lavoro e libertà, ma Sally è disposta a correre il rischio. Mentre si cambia per indossare qualcosa di sexy, però, inciampa sul piede di Flo e cade a terra, perdendo per qualche minuto i sensi. La Fulton ne approfitta per scriverle sulla schiena un messaggio senza che lei se ne accorga, quindi quando Sally si riprende e sale sull’auto che è venuta a prenderla per portarla a casa di Waytt, Flo spera che il fidanzato riesca da quel messaggio a capire cosa sta accadendo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Sally vuole un figlio da Wyatt

Lo Spencer è molto preoccupato perché sta mandando numerosi messaggi a Flo senza ricevere risposta, in compenso però ha ricevuto un sms da Sally che gli chiede di trascorrere un’ultima serata speciale insieme prima di andarsene per sempre da casa sua e non sa cosa risponderle. Tuttavia viene distratto da Bill che gli racconta di essere molto preoccupato per Will e per la reazione che avrà quando saprà che i suoi genitori si sono nuovamente lasciati. Liam è a casa di Steffy e cerca di farle capire che per lei e Kelly ci sarà sempre, per questo quando alla porta bussano e scopre che è Amalia, la babysitter, si dispiace molto perché dice alla ex compagna che quando ha bisogno di un supporto per la bambina può chiedere a lui. La Forrester gli risponde che voleva semplicemente qualche ora per poter stare da sola e rilassarsi e che non ha voluto distrarlo dalla sua nuova famiglia. Così si salutano e Steffy sale sulla sua moto per fare un giro con vista mare. Mentre sta guidando, però, un’auto le taglia la strada facendole perdere il controllo della moto e cadere a terra rovinosamente. Subito arriva un’autombulanza per portarla in ospedale, visto che le sue condizioni appaiono abbastanza serie. Dall’auto, invece, esce Bill Spencer sconvolto perché è stata una sua distrazione alla guida a causare l’incidente.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 luglio: Wyatt troverà Flo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA