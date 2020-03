Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 marzo 2020: Liam e Wyatt in crisi?

Beautiful, anticipazioni puntata 24 marzo 2020

Beautiful torna protagonista oggi, martedì 24 marzo, su Canale 5. Wyatt proverà a mettere il fratello in guardia. È convinto, infatti, che la morte di Caroline possa avere un impatto negativo su Hope che potrebbe rivivere in questo modo il dolore per la morte di Beth. Liam, però, è fiducioso e dice al fratello di essere sicuro che la moglie riuscirà a superare anche questo dolore. Non può neanche immaginare, però, quello che sta per succedere a sua insaputa. La moglie, infatti, è sempre più vicina a Thomas e a Douglas e più di una volta si è detta disponibile a distrarre il bambino dalla sua grave perdita. Thomas apprezza molto questa vicinanza e inizia a guardare la ragazza in modo diverso, ricordando anche quando erano una coppia. I due al cottage parlano della perdita di Carolina quando all’improvviso vengono raggiunti dal bambino che chiede con insistenza dove sia sua madre. Hope, allora, gli ricorda che la mamma è in Paradiso e che lo veglia dal cielo. Il piccolo improvvisamente abbraccia Hope per trovare conforto fra le sue braccia e le chiede se vuole diventare la sua nuova mamma. Thomas li guarda molto compiaciuto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Wyatt e Liam sono alla Spencer Communication e parlano di tutto quello che è successo: la morte di Caroline ha toccato nel profondo tutti ed è evidente che nulla sarà più come prima dopo questa perdita. Wyatt ne approfitta per chiedere al fratello come questa morte abbia influito sul dolore personale che stava già vivendo e come stia dopo la morte di Beth. Liam risponde di non saperlo dirle, soprattutto perché non sa come sua moglie affronterà la morte di Beth. Liam spera che le cose vadano un po’ meglio ma soprattutto si augura che Hope possa iniziare a vedersi come la vede lui, una donna stupenda con un senso molto spiccato della maternità. Infine confessa al fratello che vorrebbe provare ad avere un altro figlio ma che Hope non si sente pronta. Wyatt gli consiglia di lasciare alla moglie il tempo necessario per riprendersi. Intanto Hope è con Thomas e parlano di quello che è rispettivamente successo nelle loro vite. Il Forrester ringrazia Hope per il sostegno che sta dando a Douglas e ne approfitta per raccontarle che lui e Caroline non stavano insieme già da tempo ma che erano rimasti molto amici e per questo motivo avevano deciso di crescere Douglas insieme, dividendo la stessa casa. Hope sembra molto colpita da questa notizia ma pensa che Thomas nutra ancora interesse nei confronti di Sally che il ragazzo aveva lasciato per ritornare con Caroline e trasferirsi a New York.

Intanto prosegue in modo acceso il confronto fra Brooke e Taylor. La Logan accusa la Heyes di non aver mai rinunciato a Ridge e teme che possa tramare qualcosa per riprendersi l’uomo. Ammonisce quindi la psichiatra a stare lontana da suo marito. Taylor prima prova a giustificarsi, poi ammette di amare da sempre Ridge ma invita la rivale a mettere da parte le ostilità per essere tutti uniti nell’aiutare Thomas e Douglas, soprattutto ora che i due vivranno a casa con Brooke e Ridge. Durante il litigio, però, Taylor si lascia sfuggire il suo vero piano: spingere Thomas fra le braccia di Hope così da lasciare libera Steffy di riconquistare Liam. Brooke è indignata per quello che sente e rinfaccia a Taylor di approfittare di Hope in un momento di fragilità nel quale non è lucida. La psichiatra risponde che in realtà proprio Hope è l’unica persona in grado di vedere chiaramente la cosa migliore da fare.



