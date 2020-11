Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 novembre: Ridge e Brooke trovano un’intesa

Beautiful, anticipazioni puntata 24 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 24 novembre, Ridge e Brooke, pur mantenendo due punti di vista diversi rispetto a Thomas, cercano di trovare un punto di incontro per salvaguardare il loro matrimonio. Ciò che spinge Brooke ad ammorbidire un po’ le sue posizioni è il fatto che il marito ammetta finalmente che tutto quello che suo figlio ha fatto ad Hope e Liam è stato davvero orribile. Shauna racconta alla figlia che ha passato la notte con Ridge e per un momento Flo pensa che i due abbiano fatto l’amore. Quando la madre nega che questo sia accaduto, la ragazza ha un sospiro di sollievo ma al tempo stesso è preoccupata perché ha capito perfettamente che Shauna si sta prendendo una cotta per il marito di Brooke. In effetti la Fulton senior inizia a fantasticare su come sarebbe bello essere al posto della Logan accanto a Ridge. Intanto Denny, il barman del Bikini, si confronta con Carter su quello che è successo la notte prima: il ragazzo è seriamente convinto che Ridge abbia tradito sua moglie ma non sa se parlarne o meno con l’avvocato.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Katie continua ad aggredire verbalmente Flo e a raccontarle chi sia stato suo padre, un uomo generoso in grado di proteggere e sacrificarsi per la sua famiglia senza mai chiedere nulla: ne è la dimostrazione il fatto che abbia deciso di sacrificare addirittura la sua vita per consentire a Katie di avere il trapianto di cuore che le serviva. Proprio perché nel suo petto batte il cuore di Storm, Katie sa benissimo cosa penserebbe e proverebbe Storm nei suoi confronti e dice con estrema sicurezza che il fratello sarebbe disgustato da tutto quello che ha fatto sua figlia. Florence prova a giustificarsi, dicendo che farà di tutto per riconquistare la fiducia della sua famiglia e che spera che con il tempo riusciranno a perdonarla per quello che ha fatto e a superare quello che è accaduto. Al sentire pronunciare la parola famiglia Katie va su tutte le furie e dice che lei non è una Logan e che nessun membro della sua famiglia la perdonerà mai per quello che ha fatto, per cui la cosa migliore che Flo può fare per rimediare alla situazione è prendere sua madre e ritornare a Las Vegas, lasciando per sempre Los Angeles. Proprio in quel momento entra Shauna che cerca di difendere sua figlia dicendo che l’unico che ha dimostrato compassione è stato Ridge. A quel punto Katie ci tiene a precisare che Ridge non si è opposto alla scarcerazione di Flo solo perché con questa mossa intendeva proteggere suo figlio.

Ridge, ancora un po’ confuso per quello che è successo la notte prima, torna a casa e si sente abbastanza imbarazzato nei confronti della moglie. Brooke gli chiede se sia ancora tanto arrabbiato e il Forrester la rassicura, dicendole solo che la sera precedente ha sentito la necessità di andarsene di casa per non dire cose spiacevoli che avrebbero potuto ferirla. Quando Brooke gli chiede con chi è stato e cosa ha fatto, Ridge racconta tutta la storia così come si è svolta, ovviamente tralasciando la parte in cui c’è stato l’arrivo di Shauna. Le dice quindi di aver bevuto molto e di aver incontrato Carter, mandandolo però via perché preferiva stare da solo. Poi continua dicendo di aver avuto un mancamento e per questo di essere stato accompagnato nell’appartamento sopra al bar dove ha potuto riposare e riprendersi. A Brooke tutto questo racconto sembra alquanto strano ma decide di non fare troppe domande perché non vuole rovinare questo clima di tregua che si è creato fra lei e Ridge dopo il suo ritorno.



