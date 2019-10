Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 ottobre: Taylor in versione gattina pentita ma…

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 24 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful Taylor torna in città ma le sue condizioni psichiche sono ancora piuttosto instabili. La donna si reca da Bill chiedendo ancora una volta di non denunciarla ed il magnate le ribadisce che manterrà la parola data. Tuttavia Taylor perde rapidamente il controllo e accusa Bill di aver sfasciato la famiglia di sua figlia. Dopo la lite la donna si reca alla Forrester Creations dalla figlia, ma si imbatte proprio in Hope. La psicologa ne ha anche per Hope che viene accusata di essere una “rovina famiglie”. La ragazza si difende sostenendo che è stata Steffy a tirarsi indietro. Nel frattempo arriva Liam che caccia in malo modo Taylor, dopodiché va a parlare con Steffy evidenziando la pericolosità della madre. Steffy ribadisce che la madre si sta curando ma Liam non è convinto e teme che Taylor possa combinare qualche guaio.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, giovedì 24 ottobre, alle 13.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Beautiful. Prima di scoprire le anticipazioni della soap opera americana, rivediamo quanto successo ieri. Bill si dimostra un padre attento e premuroso nei confronti del piccolo Will, che per la festa del Ringraziamento esprime il desiderio di passare più tempo con lui. Bill è molto colpito e gli risponde che anche il suo desiderio è passare più tempo insieme al figlio. Katie finalmente può tornare a sorridere poiché il rapporto tra Will e Bill sta finalmente migliorando. Intanto a casa di Eric e Quinn è tempo di festeggiare il Ringraziamento e come ogni anno si riuniscono i Forrester, i Logan e gli Spencer. L’unico assente è proprio Bill che ha deciso di passare insieme all’amico Justin il giorno del Ringraziamento. Steffy ed Hope si salutano con affetto e apprezzano come Liam sia un buon padre per la piccola Kelly. Steffy rivela a Hope che desidera ardentemente che le loro famiglie vadano d’accordo anche in futuro. Hope risponde che anche lei ha la stessa speranza e si dice fiduciosa che le loro figlie diventeranno grandi amiche. Tra gli invitati c’è anche Sally timorosa del giudizio di Quinn, che invece accoglie con calore la giovane Spectra che sta rendendo felice il figlio. Zoe e Xander sono sempre più vicini. In cucina Charlie e Pam preparano le polpette ma si preannunciano guai all’orizzonte. Pam infatti ha messo del peperoncino nelle polpette destinata a Quinn che diventa viola quando la assaggia. Tuttavia a tavola la stessa Pam sotterra l’ascia di guerra, almeno per il giorno del Ringraziamento, e ringrazia Quinn per averla ospitata a casa sua. Come tradizione della famiglia Forrester ogni invitato deve rivolgere parole di ringraziamento alla persona seduta alla sua destra fino a quando la parola passa ad Eric. Il vecchio Forrester ringrazia indistintamente tutti gli invitati per essere presenti in quel momento e si augura che le loro famiglie possano essere sempre unite.

