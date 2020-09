Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 settembre: cosa nascondono Thomas e Flo?

Beautiful, anticipazioni puntata 24 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 24 settembre, Liam sta provando a rimettere insieme tutti i pezzi che sono fino ad ora in suo possesso, per riuscire a capire che cosa nascondano Thomas e Flo. La sfuriata che il Forrester ha fatto al bambino e le affermazioni di Douglas lo spingono ad indagare di più, riuscendo a scoprire particolari ulteriori. Flo sente una conversazione fra Brooke e le sue sorelle, tutte e tre preoccupate perché temono che Thomas possa fare del male a Hope non appena capirà che la ragazza non lo amerà mai. Infatti nella stanza d’albergo che lui ha prenotato per la notte, mentre tenta un approccio fisico per vivere l’intimità con sua moglie, Thomas riceve un ulteriore rifiuto: Hope non vuole fare l’amore con lui.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. A casa sua, Steffy chiede a Thomas di seguirla in camera delle bambine perché vuole parlare da sola con il fratello. Il giovane Forrester vorrebbe scappare subito in soggiorno, per non lasciare troppo tempo da solo Douglas con Hope e Liam, ma la sorella insiste: è arrivato il momento di ammettere con se stesso che Hope lo ha sposato solo perché vuole essere una madre per il piccolo ma non perché lo ami sul serio. Per questo motivo deve essere molto paziente e non spingerla a fare cose che la ragazza non si sente pronta a fare perché solo in questo modo lei si sentirà libera in questo rapporto, riuscendo anche forse un giorno ad innamorarsi di lui. Thomas fa finta di ascoltarla ma in realtà l’asseconda solo per rientrare nelle altre stanze. Negli uffici della Forrester, Zoe e Flo continuano a litigare perché la Fulton pensa che ormai sia inevitabile far uscire la verità a questo punto, soprattutto perché Thomas è un pazzo che continua a minacciarla e non si farà scrupolo a farle del male se dovesse scoprire che sta provando a convincere Hope a lasciarlo. Zoe la invita a riflettere su quanto ha appena detto: proprio perché Thomas è pericoloso non deve farlo arrabbiare ed è meglio stare zitte per non incorrere nelle sue ire.

Rimasti da soli con Douglas, Hope e Liam hanno un’incredibile sorpresa: il bambino afferma con sicurezza che Beth è ancora viva. Inizialmente la Logan pensa che il bambino intenda dire che la piccola Beth è sempre viva nel cuore della sua mamma e gli chiede se intende dire che la sua piccola è viva così come è viva pure la sua mamma. Ma quando Douglas ribadisce con forza che la sua mamma è morta mentre Beth è viva, Hope inizia ad agitarsi e chiede al bambino di non farla soffrire dicendo una cosa del genere. Quando Liam gli chiede che cosa voglia dire con quella frase, Douglas ribadisce per la terza volta che la piccola Beth non è morta ma è viva e a quel punto Hope scoppia a piangere ed esce. Subito dopo Steffy e Thomas raggiungono il soggiorno e Thomas si dice pronto a raggiungere la moglie in auto, non senza aver prima fatto in separata sede le ultime raccomandazioni al bambino: prima gli ricorda di fare il bravo e di dare ascolto alla zia Steffy, poi gli dice che deve ricordarsi di non dire neanche una parola su quello che pensa di aver sentito a proposito di Beth. Il bambino promette che non lo dirà mai più, poi appena il padre esce assume una strana espressione sul viso. Liam da lontano li osserva, sempre più sospettoso nei confronti di Thomas.



