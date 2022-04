Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 aprile: Thomas sospetta che…

Beautiful anticipazioni puntata 25 aprile: Thomas indaga su Vinny e…

Oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap Beautiful. In questi due episodi Thomas indagherà sul comportamento ambiguo di Vinny. Gli chiede infatti se abbia manomesso i risultati del test di paternità di Steffy. È da giorni che il ragazzo sta facendo dei discorsi inappropriati sulla gravidanza di Steffy e non smette di spingerlo ad approfittare del momento di crisi tra Hope e Liam, per riprendersi la donna della sua vita. Il Forrester comincia a sospettare che il suo amico abbia combinato qualcosa di losco, pur volendo aiutarlo. Hope sta cercando di andare avanti dopo il duro colpo ricevuto. Nell’altro episodio che andrà in onda oggi, Thomas metterà sotto torchio Vinny in quanto insospettito dal suo comportamento. Il ragazzo ha fatto delle allusioni davanti ad Hope al test del DNA e ha continuato ad incalzarlo affinché approfittasse della situazione per riprendersela.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 aprile: Vinny ha alterato il test del DNA?

Thomas è assalito dal dubbio atroce che Vinny possa aver manomesso l’esito del test di paternità. L’intento di Vinny sarebbe stato di allontanare definitivamente Liam da Hope. Thomas, in ansia, sarà molto diretto con Vinny: “sei stato tu?”. Il suo sguardo tradisce qualcosa e Thomas teme che il ragazzo possa essere davvero coinvolto in questa terribile situazione che sta facendo soffrire molto sia sua sorella che la donna che ama. Thomas è consapevole delle buone intenzioni di Vinny, ma teme che guidato dall’affetto per lui, l’amico abbia commesso un errore irreparabile. Vinny riuscirà ad essere sincero?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Bill vuole riconquistare Katie

Beautiful cos’è successo nell’ultima puntata: Hope è sconvolta e…

Nella scorsa puntata della soap Beautiful in onda su Canale 5, Thomas già sospettava che Vinny gli nascondesse qualcosa. Il risultato del test di paternità ha causato una vera e propria bufera nelle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Hope è sconvolta. Suo marito l’ha tradita con la sua sorellastra e ora sta aspettando un figlio da lei. La ragazza è convinta di non riuscire a perdonarlo, almeno non facilmente. La Logan potrà contare sull’aiuto sincero di Thomas. Il Forrester ha già rivelato alla sua ex moglie di essere disposto a starle vicino in ogni momento ma come amico. Non si intrometterà nella sua relazione con Liam e anzi spera che le cose tra loro migliorino.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Kate perdonerà Bill e Brooke?

Non sembrerà però dello stesso avviso il suo amico Vinny. Il giovane parrà infatti pronto a spingere il rampollo di casa Forrester, tra le braccia di Hope, convinto che questa sia l’occasione giusta per riprendersela. Il figlio di Ridge si renderà però presto conto che Vinny sembra proprio fare sul serio e comincerà a sospettare che abbia combinato qualcosa di grosso, alle spalle di Steffy, Liam e della stessa Hope. Thomas cercherà di capire che cosa abbia combinato Vinny, visto che è quasi certo che il suo amico abbia giocato sporco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA