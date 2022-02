Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Brooke non si fida di Thomas, Liam…

Beautiful, anticipazioni puntata 25 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 25 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Ridge vuole fare un colloquio di lavoro a Paris senza che la ragazza se ne renda conto, così da essere certo che sia la persona adatta per la sua fondazione. Brooke teme che Thomas possa essere ancora un pericolo per Hope e così parla apertamente al ragazzo per avere delle rassicurazioni sulle sue intenzioni. Quando la giovane arriva a casa della madre, è molto contenta di sapere che Thomas sarà a casa sua, così potrà vedere più spesso Douglas. Liam si sente terribilmente in colpa nei confronti della moglie e vedere costantemente Thomas gli ricorda quello che ha fatto all’insaputa di Hope, così decide nuovamente di dire tutta la verità alla moglie e va da Steffy per metterla al corrente della sua decisione, ma la ragazza cerca in tutti i modi di dissuaderlo perché non vuole perdere Finn.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Thomas accolto da Brooke

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“ Ridge fa di tutto per riuscire a convincere Brooke ad accogliere in casa Thomas fino a quando non si sarà ripreso del tutto, il ragazzo fa il suo ingresso in casa accompagnato da Steffy ed è molto felice di essere uscito dall’ospedale ma anche sorpreso di trovarsi lì. A quel punto Brooke gli dice che è il benvenuto e che lei e suo padre si sono confrontati e hanno pensato che la cosa migliore per lui sia restare a casa loro, così da essere accudito in tutto e per tutto fino alla completa ripresa. Thomas è felice e dice di avere una famiglia meravigliosa, poi Ridge li lascia soli perché deve andare al lavoro. Al cottage Hope ha saputo che entro pochi giorni Thomas lascerà l’ospedale e già progetta di portargli Douglas. Poi rimette in mezzo il discorso del terribile errore fatto dal marito, il quale pensava davvero che lei avesse potuto baciare il giovane Forrester e ribadisce il fatto che ama talmente tanto suo marito e la sua famiglia che non la metterebbe mai in pericolo. Lo Spencer si sente molto in colpa e le risponde che non deve mai dimenticare quanto sono profondi i suoi sentimenti per lei e che non farebbe mai nulla volontariamente per ferirla. Poi viene contattata da Brooke che le dice di raggiungerla in casa.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Zoe gelosa della sorella Paris

Zoe fa un discorso incredibilmente commovente a Paris in presenza di Zende per dirle che deve seguire i suoi sogni professionali, anche se questi potrebbero portare lontano da Los Angeles. In realtà la modello è molto infastidita dalla presenza di Paris in ufficio e nella sua vita, ancor di più da quando ha scoperto che fra la ragazza e Zende c’è un’evidente simpatia. Proprio per questo motivo vorrebbe che la sorella andasse via da Los Angeles il prima possibile e pensa che un’occasione di lavoro potrebbe essere la soluzione giusta, anche per mantenere la sua immagine pulita e non sembrare agli occhi di tutti una pessima sorella. La Buckingham non immagina che proprio in quel momento Carter è riuscito a convincere Ridge a fare un colloquio a Paris e l’avvocato convoca la sua fidanzata proprio per comunicarglielo, convinto che farà salti di gioia. In realtà la ragazza spera di liberarsi della rivale il prima possibile. Dopo aver raccolto tanti complimenti da Zende che le dice di essere orgoglioso di conoscere una persona come lei che si prodiga così tanto per gli altri, Paris viene convocata nell’ufficio di Ridge che, dopo aver pianificato la cena di Capodanno in famiglia con un catering, vuole scambiare due chiacchiere con la sorella minore di Zoe per capire se possa essere la persona giusta per sostituire Olivia.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 22 febbraio: Liam pronto a dire la verità a Hope

© RIPRODUZIONE RISERVATA