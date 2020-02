Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: l’incontro di Hope e Steffy…

Beautiful, anticipazioni puntata 25 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful di oggi, 25 febbraio, la discussione fra Hope e Steffy continuerà e la Logan proverà a convincere la cugina che tornare con Liam sia la soluzione migliore per tutti. Proprio Liam, invece, si mostrerà molto resistente a tutte le pressioni esterne, ribadendo alla moglie e non solo che ama sua moglie e che vuole restare con Hope. Sally e Waytt, invece, inizieranno a fare progetti per la rinascita della Spectra senza sapere che Bill non è poi così intenzionato a mantenere i patti sanciti con suo figlio. Lo Spencer, infatti, sembrerà più interessato a conquistare la fiducia di Liam piuttosto che a curare il suo rapporto con l’altro figlio. Infine Katie avrà modo di confrontarsi con sua sorella Donna per ribadirle ancora una volta di non provare più nulla nei confronti di Bill Spencer ma la donna non le crede perché sa quanto Katie abbia amato Bill. Sarà davvero così o mente anche a se stessa?

Beautiful, dove siamo rimasti

Ecco dove siamo rimasti a Beautiful. Steffy racconta al nonno Eric che Hope insiste affinché Liam la lasci per ritornare con Steffy e crescere insieme a lei le bambine. Eric le chiede come mai questa scelta e insieme ipotizzano che il motivo sia l’istinto materno che la Logan prova nei confronti di Phoebe. Appena Eric va via, Hope si presenta a casa di Steffy dicendo che vuole parlarle della sua famiglia e di Liam. Inizia così a raccontarle che è arrivato il momento di prendere la decisione migliore per tutti e che è opportuno che Liam torni con lei per crescere le bambine. Steffy prova a risponderle che le sue emozioni ormai sono fuori controllo e che sta trasferendo tutto l’amore che provava per Beth su Phoebe, ma la decisione drastica che ha preso non è quella giusta. Hope dice che Liam la ama ancora ma Steffy la smentisce e le ripete che, per quanto sia effettivamente ancora innamorata di lui, non vuole riaverlo solo perché la sua attuale moglie sta reagendo ad un grande dolore in maniera inconsunta. A casa loro, Liam si arrabbia con Hope e le dice che non la lascerà mai e che resteranno insieme e sempre insieme daranno a Steffy il supporto necessario per crescere Kelly e Phoebe. Liam poi si reca dal padre Bill perché cerca suo fratello Waytt. Il padre lo vede sconvolto e così gli chiede se può fare qualcosa per lui. Liam, allora, gli racconta che Hope insiste per farlo tornare con Steffy ma subito dopo si pente perché non vuole parlare con Bill di Steffy. L’editore però insiste e mette Liam di fronte alla domanda cruciale: vuole davvero restare con Hope oppure pensa che, sotto sotto, tornare con Steffy potrebbe davvero renderlo felice?

Waytt raggiunge Sally alla Forrester Creation e racconta alla fidanzata di aver parlato con il padre e di averlo convinto a darle la possibilità di rimettere in piedi la Spectra Creation. Poi le racconta maggiormente nel dettaglio tutti gli aspetti della loro conversazione, concludendo che il padre ha accettato la condizione imposta da Waytt. Sally, allora, rivela al fidanzato di aver deciso di accettare la sua proposta di lavoro. La strada per rimettere in piedi la Spectra sarà lunga e tortuosa, anche perché la Spender non ha mai lavorato nell’ambito della moda, però insieme lui e Sally riusciranno a vincere questa sfida. Sally vorrebbe dirlo subito alla Forrester ma Waytt consiglia di aspettare di firmare il contratto per essere sicuri che Bill non si tiri indietro.



