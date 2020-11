Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 novembre: Bill e Katie tengono lontana Flo e…

Beautiful, anticipazioni puntata 25 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 25 novembre, Bill e Katie sono assolutamente intenzionati a tenere Flo lontana dalle loro famiglie e per questo motivo vanno a parlare con Wyatt: la loro preoccupazione, infatti, è che il ragazzo possa farsi intenerire dalla Fulton e decida di perdonarla e di tornare con lei. Sally, invece, per caso incontra Quinn e fra le due è subito scontro: la Spectra non perde l’occasione di rinfacciare alla sua ex suocera che, anche se lei ha tentato di fare qualunque cosa per impedirlo, Wyatt alla fine è tornato da lei e ora sono di nuovo una coppia felice. La moglie di Eric, dal canto suo, le rinfaccia che il figlio non la amerà mai così tanto come ha amato (e probabilmente ama ancora) Florence. Shauna, ringalluzzita per il fatto di essere diventata così intima con Ridge, cerca di spronare sua figlia affinché non abbandoni le speranze di tornare con Wyatt per questo la spinge ad incontrarlo di nuovo per fargli capire con chiarezza che è lei la donna della sua vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Ridge è a casa con Brooke e cerca di sviare le sue domande su che cosa abbia fatto la notte prima. Il suo obiettivo, infatti, è non far trapelare alla moglie che è stato con Shauna perché considera l’episodio un brutto ricordo e pensa che non valga più la pena parlarne, anche perché la Logan si sarebbe molto risentita per questa cosa. Brooke sembra credere alla versione del marito ma comunque è molto più preoccupata per il fatto che ancora una volta le preoccupazioni per i figli hanno rischiato di compromettere il loro matrimonio. Per questo propone a Ridge di dimenticare tutto quello che è successo e che, anche se su Thomas rimarranno sempre due opposte visioni, comunque possono provare a trovare un punto d’accordo. In ogni caso la cosa principale è mettere il loro matrimonio davanti a tutto e tutti e di conseguenza fare in modo che gli eventi esteri non possano più influire sul loro rapporto. Ridge si dice d’accordo con la moglie, si scusa per essere scappato così spiegandole che non voleva dire nulla di cui si sarebbe pentito e per questo è andato via la sera prima. Proprio quella notte di separazione, però, gli ha fatto capire di amarla moltissimo e di non poter vivere senza di lei e si scusa per i sensi di colpa nei confronti del figlio che sono stata la causa dei loro litigi.

Shauna racconta alla figlia di aver trascorso la notte con Ridge. In un primo momento Flo non capisce e pensa che i due siano andati a letto insieme ma la madre, dopo essersi divertita a prenderla in giro, specifica che hanno solo dormito insieme e racconta alla ragazza tutto quello che è successo veramente. Florence è comunque molto contrariata perché sostiene che non servono altri motivi per i quali la famiglia Logan possa avercela con loro e che questa specie di cotta che sta dimostrando di avere è motivo di grandi problemi. Shauna, però, è molto contenta e non si pente di nulla. Al Bikini, invece, Carter è tornato di buon mattino per prendere la carta di credito che aveva dimenticato la sera precedente. L’occasione è giusta per parlare con Denny delle condizioni di Ridge della sera prima: l’avvocato è preoccupato perché non aveva mai visto l’amico in queste condizioni. Il barman, invece, resta in silenzio perché qualche ora prima ha visto uscire Shauna dalla stanza nella quale ha dormito Ridge e teme che l’uomo abbia tradito sua moglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA