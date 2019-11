BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 25 novembre: Natale senza Steffy?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 NOVEMBRE

Nei prossimi giorni nelle puntate di Beautiful assisteremo ai preparativi finali per i festeggiamenti del Natale a casa Forrester. Incaricate di organizzare il cenone saranno Pam e Charlie. Alcuni contrattempi però rischieranno di rovinare tutto. Per fortuna in loro aiuto arriverà Donna. Tra gli invitati ci saranno anche Julius, Vivienne, Zoe e Xander. Un arrivo a sorpresa vedrà Bridget unirsi alla festa. Proprio durante la cena Hope e Liam riveleranno a tutti di aver finalmente scelto il nome della loro primogenita. La piccola si chiamerà Beth. In attesa del lieto evento Hope e Liam decideranno di concedersi una vacanza all’isola di Catalina. Vogliono concedersi questa pausa prima che l’arrivo della piccola Beth stravolga la loro vita di coppia. Steffy intanto, sempre più convinta che Hope non permetterà mai a sua figlia di frequentare Kelly, comincia a pensare ad un’adozione per dare alla piccola una sorellina.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Intrighi e colpi di scena non mancheranno nella soap opera americana Beautiful. L’appuntamento odierno con Beautiful ha visto tutti impegnati in vista del Natale in casa di Eric. Steffy non riesce ad accettare il fatto che sia Hope a dettare le regole che potranno o non potranno permetterle di partecipare alla festa di Natale a casa del nonno. Nonostante l’intervento di Liam però Hope sembra non voler affatto cedere: Steffy potrà partecipare solo a patto che lasci Taylor a casa. La decisione di Steffy di aver permesso alla madre di andare a vivere con lei e la piccola Kelly infatti ha accentuato i rapporti già critici tra la moglie e la ex di Liam. Se nessuno, a parte Steffy, sembra essere particolarmente felice per il ritorno di Taylor, sicuramente Hope e Brooke sono decisamente determinate a fare in modo che la donna si riallontani da tutti loro. Hope è stata chiarissima su questo: non permetterà che la sua primogenita in arrivo frequenti la piccola Kelly se Taylor continuerà a vivere in quella casa. Steffy appare sempre più dispiaciuta del fatto che a Kelly venga negata la possibilità di crescere a contatto con la sorellastra, ma non intende neppure sottostare alle richieste di Hope e costringere la madre ad allontanarsi da lei e dalla nipotina. Maya intanto, dopo aver comunicato la fine del suo matrimonio con Rich, va a vivere da Brooke con Lizzie. Reese, il padre di Zoe, si rivela sempre più un tipo losco e con problemi economici. Taylor sembra sempre più legata sentimentalmente a lui e decide di confessargli di aver compiuto in passato un gesto tremendo che oggi Brooke sta cercando di usare contro di lei per costringerla ad abbandonare la città. Brooke intanto ha provato a raggiungere il suo obiettivo parlando prima con Bill e poi con Liam. Ma il primo si è dichiarato poco propenso a denunciare Taylor, mentre il genero non ha voluto creare a Steffy un nuovo dolore.

