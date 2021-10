Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 ottobre: Steffy ammette la sua dipendenza

Beautiful, anticipazioni puntata 25 ottobre

Nella puntata di oggi, lunedì 25 ottobre, della soap opera statunitense “Beautiful” Thomas confida a Hope tutte le sue preoccupazioni per le condizioni di salute di Steffy e confessa di sentirsi in colpa perché non è riuscito a comprendere che la sorella aveva bisogno di aiuto, sottovalutando il suo momento di difficoltà. Il giovane Forrester vorrebbe andare subito dalla sorella ma Hope glielo sconsiglia perché pensa che in questo modo Steffy potrebbe sentirsi accerchiata e sotto accusa, finendo per irrigidirsi e chiudersi ancora di più. Intanto, dopo le insistenze di Liam, Ridge e Finn, Steffy ammette di avere un problema di dipendenza dalle pillole. Capendo di aver messo in pericolo Kelly e la sua stessa salute, la ragazza accetta di lasciare la figlia a casa del suo ex marito e di iniziare un percorso di cura per sconfiggere la dipendenza.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Thomas va al cottage per prendere Douglas e trascorrere con lui l’intera giornata ma il bambino non è ancora pronto e Hope è visibilmente turbata per gli ultimi avvenimenti con Steffy. Rendendosi conto che Thomas non sa ancora nulla di tutto quello che è successo, decide di raccontargli. Thomas è sconvolto perché non immaginava che la problematica della ragazza potesse essere così grave e dice a Hope di essere molto preoccupato per lei. Poi ammette di aver capito che qualcosa non andava quando la sorella ha iniziato a dire che Liam aveva rapito Kelly. Hope coglie l’occasione per ribadire che Liam non aveva poi così torto a preoccuparsi per Steffy e per la sua relazione con Finn, visto che il medico non si è accorto della sua dipendenza, probabilmente perché accecato dal suo interesse per la ragazza. Steffy non accoglie bene la presenza in casa di Liam e Finn, soprattutto perché già mal sopportava quella di Ridge. I tre uniscono le forze per farle capire che ha un problema e che deve farsi curare prima di poter riavere a casa Kelly. Il più preoccupato di tutti è Finn che, essendo un medico, sa benissimo quanto possa essere difficile curare una dipendenza. Il dottore, poi, è particolarmente interessato a come la ragazza si sia procurata le pillole visto che lui non le ha fatto nessuna ricetta…

