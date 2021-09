Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 settembre: telefonata misteriosa di Quinn

Beautiful, anticipazioni puntata 25 settembre

Nella puntata di sabato 25 settembre di Beautiful, Katie é ancora in collera con Brooke e dice a Ridge che non pensa potrà mai perdonarla per quello che le ha fatto, tuttavia crede che invece lui dovrebbe trovare il modo di riconciliarsi con lei perché é evidente che la ama ancora molto. Visto che Katie ha sempre tenuto a Ridge come amico, gli consiglia di abbandonare il folle proposito di vedere come potrebbe andare il suo matrimonio con Shauna. Poi il Forrester torna a casa del padre e qui incrocia Brooke che ha appena terminato la sua conversazione con Eric.

Incontrando i due iniziano a parlare e si tratta di una conversazione molto distensiva e quasi riappacificatoria. Proprio mentre i due si dicono di amarsi ancora, arriva Quinn che ascolta una parte della conversazione e capisce che le cose non si stanno mettendo esattamente come vorrebbe lei. Per questo motivo fa una misteriosa telefonata, con l’intento di far tornare Shauna in una posizione di vantaggio.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Finn chiede a Steffy di parlargli di sua madre e così la ragazza inizia a raccontargli tutti i problemi che la stessa Taylor ha avuto con Brooke, colpevole di averle rubato Ridge. A distanza di anni, lo stesso schema si é ripetuto con Hope, in parte colpevole della rottura del suo matrimonio con Liam. Finn é molto colpito da questo racconto e le ribadisce che le sue sofferenze non sono solo fisiche ma anche psicologiche e dell’animo. Poi le dice nuovamente che vuole aiutarla a guarire e per questo motivo non le prescriverà dei nuovi antidolorifici ma le lascia il suo numero di telefono, facendosi promettere che lei lo chiamerà ogni volta che ne avrà bisogno, indipendentemente dal momento e dalla situazione. Intanto Hope confessa a Liam di stare vivendo un momento molto bello, sia per la loro coppia che per la famiglia che hanno creato con i bambini, tuttavia si sente molto in colpa perché la loro serenità si scontra con le sofferenze di Steffy per cui propone al marito di stare molto vicini alla ragazza e cercare di farle superare questo momento difficile. Katie va nell’ufficio di Ridge perché deve parlargli di alcune idee di marketing ma il Forrester é più interessato a sapere come stia la donna. Poiché la sua ex cognata é reticente a parlare dei suoi sentimenti, la spinge ad aprirsi visto sono entrambi sulla stessa barca.

Eric invita Brooke a fare colazione a casa sua, visto che Quinn non c’è e lui vuole parlarle del suo rapporto con Ridge. L’obiettivo del capostipite dei Forrester é quello di sapere innanzitutto la donna come stia e poi di invitarla a sentirsi sempre a sua agio a casa Forrester, anche se i rapporti con la sua attuale moglie non sono dei migliori. Poi la invita a non arrendersi con Ridge e a cercare di salvare la loro storia visto che spera ancora che i due possano riconciliarsi. Proprio Quinn é a casa di Flo e sta aiutando la sua amica a fare le valigie, visto che la donna é intenzionata a trasferirsi a casa Forrester per essere più vicina al marito. Quinn inizia a ricordare i tempi difficili, quando entrambe dovevano fare più di un lavoro per riuscire a mantenere i rispettivi figli e tutto era molto difficile. Ora invece sono sposate con due degli uomini più ricchi di Los Angeles e la loro vita si appresta ad essere emozionante e bellissima. La Fulton confessa di sentirsi ancora in colpa per come ha convinto Ridge a sposarla ma Quinn cerca di minimizzare, dicendole che proprio il figliastro era estremamente emozionato nell’avere finalmente sotto il suo stesso tetto.



