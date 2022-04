Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 aprile: Vinny evita il confronto con Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 26 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 26 aprile, di “Beautiful” Thomas si rende conto che Vinny evita il confronto diretto con lui e questa situazione lo fa innervosire molto perché per nulla al mondo vorrebbe che Hope pensasse ad un suo coinvolgimento in un eventuale manomissione del test del DNA. Steffy ha nuovamente l’occasione di chiedere scusa a Hope per la gravidanza e questa volta la Logan sembra essere un po’ più ben disposta nei suoi confronti. Entrambe sembrano essere d’accordo sul fatto che tutti i bambini andranno cresciuti insieme, come in una perfetta famiglia allargata, anche se la Logan non sa ancora se riuscirà a perdonare Liam. Wyatt è molto dispiaciuto perché si è reso conto che Flo soffre per non essere stata ancora accettata nella famiglia di suo padre, per questo motivo decide di parlare con Katie, con la quale ha un legame molto stretto, per chiederle aiuto nel provare a perorare la causa della fidanzata in particolar modo sia con Brooke che con Hope: avendo ricevuto il rene di Flo, Katie dovrebbe essere la più comprensiva.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Finn torna in ufficio da Steffy perché vuole sapere come sono andate le cose con Hope ma la compagna deve ammettere che con la sorellastra non sta facendo grandi progressi, visto che lei nutre molto risentimento nei suoi confronti perché aspetta un figlio da Liam. Il medico, però, la invita a non preoccuparsi di nessuno visto che l’unica priorità in questo momento è la salute di mamma e bambino. Poi la rassicura sul fatto che, anche se è molto deluso per non essere il padre del nascituro, tuttavia lo amerà comunque perché fa parte di lei. Non riuscirà, invece, a perdonare Liam perché con il suo comportamento sempre incurante degli altri, la sua smania di continue rassicurazioni sia da Hope che da Steffy, ha rovinato la vita di tutti. Anche lo Spencer ha i suoi problemi a farsi perdonare da Hope che, ancora una volta, davanti a Thomas gli dice che non sa se riuscirà mai a dimenticare quello che ha fatto alla loro famiglia, visto che con questa paternità cambia profondamente il loro rapporto. Negli uffici della Spencer, invece, Flo dice a Wyatt che vorrebbe parlare con Hope per darle tutto il suo sostegno, visto che sono cugine, anche se sa perfettamente che la ragazza non l’ha ancora perdonata per aver preso parte al rapimento di Beth.

Thomas riflette su quanto gli ha detto Vinny e si convince sempre di più che l’amico abbia qualcosa a che fare con i risultati del test di paternità di Steffy. Per questo motivo gli invia un messaggio per convocarlo alla Forrester e chiedergli in maniera esplicita se ha falsificato i risultati oppure no. Di fronte a questa domanda Vinny sembra essere a disagio e in un primo momento inizia a dire che le frasi che aveva pronunciato il giorno prima erano solo dettate dalle circostanze, visto che sono le classiche cose che si dicono in casi del genere, ma Thomas non ci casca e insiste molto sull’argomento. Poi riceve una telefonata da Douglas ed è costretto a raggiungere il bambino, lasciando il discorso a metà con Vinny. Il giorno dopo prova a richiamarlo per avere la risposta che potrebbe cambiare le sorti dei rapporti matrimoniali di tutti ma l’amico non risponde più a telefono e neanche ai numerosi messaggi che gli lascia. Thomas si rende quindi conto che Vinny ha qualcosa di molto importante da nascondere. Mentre gli sta lasciando l’ennesimo messaggio, questa volta molto più esplicito, nel suo ufficio entra Steffy che ascolta parte della conversazione e gli chiede che cosa c’entri l’amico con la sua gravidanza.

