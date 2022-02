Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: Hope scopre tutta la verità?

Beautiful, anticipazioni puntata 26 febbraio

Nella puntata di sabato 26 febbraio di Beautiful, Hope torna all’improvviso al cottage perché vuole dire a Liam che Thomas vivrà per qualche tempo a casa di sua madre e di Ridge e trova Steffy e il marito intenti a litigare, anche se non riesce a capire bene quali siano gli argomenti. Steffy è terrorizzata dal fatto che la ragazza possa scoprire tutto. Ridge sembra molto colpito da Paris e dal suo entusiasmo, così le dice che c’è un posto libero alla Forrester Foundation per lei e la ragazza sembra davvero entusiasta.

Quando Zoe viene a sapere che probabilmente la sorella potrebbe essere assunta in azienda, chiede esplicitamente al fidanzato di fare di tutto per ostacolare il progetto: è vero che alla sorella augura solo il meglio ma non vuole che ciò accada nella sua azienda e più in generale nella sua città. Carter è stupito da questa richiesta e vorrebbe capire quali sono i motivi che la spingono ad ostacolare l’assunzione di Paris.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Hope arriva a casa della madre ed è molto sorpresa di vedere Thomas, visto che non si aspettava di trovarlo lì, così gli chiede innanzitutto come sta ma anche se è di passaggio oppure pensa di restare. Il ragazzo le dice di essere stanco ma di sentirsi bene e aggiunge anche che il padre e Brooke gli hanno chiesto di restare a casa loro, quindi è venuto per fermarsi. Hope sembra sinceramente felice di vederlo a casa e in salute ma questo accende un campanello di allarme in Brooke che vuole assolutamente parlare con il ragazzo per avere rassicurazioni sul fatto che non abbia mire su Hope e che rispetti il suo legame con Liam. Thomas sul momento resta senza parole, quando poi ha modo di scambiare due chiacchiere con Hope le dice che capisce le perplessità di Brooke e si rende anche conto che probabilmente sarà stato suo padre ad insistere con lei per convincerla ad ospitarlo ma farà di tutto per non deludere le aspettative di nessuno e per far sì che tutte le cattiverie che in passato ha fatto sia alla stessa Hope che al resto della famiglia possano essere cancellate dai suoi attuali comportamenti virtuosi.

Liam è al cottage che lavora ma non riesce a concentrarsi perché è ossessionato dal pensiero di aver tradito la moglie. Viene raggiunto da Steffy che è passata per dirgli di persona che Thomas si è temporaneamente trasferito a casa di Brooke e Ridge, quindi gli capiterà di vederlo spesso. Lo Spencer non prende bene la notizia, anche perché ogni volta che vede lo stilista gli torna in mente quello che ha fatto a sua moglie, quindi dice nuovamente a Steffy che ha intenzione di raccontare tutto a Hope. La Forrester, però, cerca di dissuaderlo perché non otterrà altro che rovinare per sempre le loro relazioni. Ridge intanto è in ufficio e ha invitato Paris a parlare nel suo ufficio, dicendole che è molto incuriosito dalla sua persona e vorrebbe saperne di più del lavoro che fa. Inizialmente la ragazza è un po’ intimorita, anche perché non capisce come potrebbe un uomo come lui essere interessato ad un lavoro così lontano dal mondo della moda, poi si lascia coinvolgere e inizia a raccontare. Lo scopo del Forrester è quello di sondare la passione della ragazza per capire se è giusta per la sua fondazione. Carter molto emozionato dice a Zoe che ha trovato il modo per far restare Paris in modo definitivo a Los Angeles, tuttavia la fidanzata non prende la notizia così bene come l’avvocato avrebbe immaginato, visto che non desidera certo avere una potenziale rivale così vicina a Zende.



