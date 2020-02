Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 febbraio: la risposta di Liam è no!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 26 FEBBRAIO

Continua ad andare in scena il dramma di Hope in quel di Beautiful. La soap americana tornerà in onda oggi pomeriggio con il suo lutto ancora al centro delle dinamiche del triangolo che la vede protagonista al fianco di Steffy e Liam e tutto perché, ancora una volta, le due vogliono giocare ad uno scambio di cavaliere. Hope è convinta di non poter dare al marito quello che lui sogna, ovvero dei figli e una famiglia, ed è per questo che vorrebbe che Steffy lo riaccogliesse per chiudere un quadro perfetto insieme a Phoebe e Kelly. Naturalmente la risposta della Forrester sarà no anche se poi, a conti fatti, rivelerà al padre Ridge quelle che sono le vere intenzioni di Hope. Dall’altro lato c’è Liam che, invece, ne parlerà con Bill dicendosi sconvolto e contrario ai piani di Hope per il suo futuro. Quali saranno le risposte degli adulti della soap?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nei giorni scorsi la giovane Hope ha continuato a piangere per la morte della figlia trovando conforto solo quando riesce a stringere tra le braccia Phoebe facendo preoccupare della cosa sia Steffy che Liam. Le cose in Beautiful cambiano sempre in fretta e Hope sembra pronta ad andare avanti in questo modo ma senza trascinarsi dietro Liam. Proprio per questo ha rivelato al marito che preferirebbe vederlo al fianco di Steffy esausta nel fare la mamma single di due bambine piccole districandosi tra casa e lavoro, ma ottenendo un no come risposta. Proprio per questo la dolce Logan ha fatto visita alla sua rivale per farle la stessa proposta ma non ottenendo molto di diverso. Wyatt, invece, ha avuto modo di chiarire e riavvicinarsi a Bill che lo rivuole in azienda al suo fianco ma il figlio ha una cosa da chiedergli: che dia l’ok al ritorno sulla cresta dell’onda della Spectra Fashion. La risposta? Un bel sì, questo dimostra quanto Bill sia cambiato?

