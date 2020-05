Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 maggio: Katie convoca Shauna e…

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 26 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 26 maggio, Katie convocherà Shauna e, alla presenza di Brooke, le chiederà di aiutarla a portare avanti il suo piano. La sua idea è quella di mettere alla prova Bill per vedere se effettivamente è innamorato di lei oppure no e solo la madre di Flo potrà aiutarla ad appurare questo aspetto, provando a sedurre Bill, notoriamente molto sensibile al fascino femminile. Se Bill cederà alle avance di Shauna allora Katie avrà fatto bene a rifiutare la sua proposta, in caso contrario dirà allo Spencer che è pronto a sposarlo. Dal canto suo, invece, Bill dirà a Justin che se Katie continuerà a rifiutare la sua corte, dovrà farsene una ragione e andare avanti con la sua vita perché non ha altro modo di dimostrare alla donna che è seriamente cambiato e che desidera crearsi nuovamente una famiglia insieme a lei e al loro bambino.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam e Hope sono finalmente da soli e il ragazzo comunica alla moglie la sua intenzione di cambiare casa per allontanarsi il più possibile da Thomas. Hope prova a spiegare al marito che comunque vedrà il ragazzo al lavoro visto che sono tutti e due impegnati con Hope For The Future ma Liam non teme gli incontri professionali quanto piuttosto il fatto che il ragazzo sfrutti il bambino per passare più tempo con lei. In effetti Thomas è a casa con Douglas e continua a spingere il figlio a fare disegni per Hope e a farle sapere quanto sarebbe bello se lei fosse sua madre. Waytt, invece, è felice di aver ripreso la sua relazione con Flo. Dopo averle detto che è l’unica donna che non lo ha mai deluso ed è sempre stata sincera con lui, le comunica che vuole fare le cose per bene e per questo motivo la invita ad uscire per un vero appuntamento. I due ragazzi sono davvero molto felici ma il loro idillio viene interrotto da una telefonata di Shauna che convoca subito la ragazza a casa Forrester.

Shauna è davvero incredula della proposta di Quinn ma decide di accettare e non sa come ringraziare l’amica. La moglie di Eric, però, le confessa che non è stato l’altruismo a spingerla a invitarla a vivere alla villa quanto piuttosto il fatto che in quella grande casa si sente molto sola e per questo vorrebbe avere la compagnia della sua migliore amica. Chiama quindi Flo per farla venire e dirle della proposta e viene a sapere che è in compagnia di Waytt: quando lo dice a Quinn le due fantasticano sul fatto che i ragazzi potrebbero davvero ritornare insieme come un tempo. Nella casa accanto Brooke e Katie conversano del più e del meno e l’argomento cade su Bill Spencer. Brooke è convinta che la sorella dovrebbe dargli un’altra possibilità ma Katie teme che lui potrebbe farla di nuovo soffrire. Per questo motivo ha deciso di metterlo alla prova per testare le sue reali intenzioni e afferma che in questa avventura c’è una sola donna che potrà aiutarla: Shauna Fulton. Anche Bill è molto pensieroso e, dopo aver trascorso il pomeriggio in compagnia di Will, si vede con Justin per un drink serale. Proprio al suo avvocato confessa la sua grande delusione per il rifiuto di Katie ma l’amico lo invita a non mollare e a tentare il tutto per tutto per rimettere insieme la sua famiglia. Secondo Justin, infatti, Katie è solo spaventata e ha bisogno di tempo per poter assimilare la proposta: i due non sanno che Katie ha sorpreso Bill mentre era al Giardino in compagnia di Shauna.



