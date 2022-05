Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 maggio: Wyatt chiede a Flo di sposarlo

Beautiful, anticipazioni puntata 26 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 26 maggio, di “Beautiful” tornata a casa Flo racconta a Wyatt quello che è successo con le zie così il fidanzato le dice che a breve, se lo accetterà, dovrà cambiare nuovamente cognome e le chiede di sposarlo: Flo accetta fra le lacrime. Fra Brooke e Shauna c’è un confronto perché la Fulton la ringrazia per la benevolenza che ha mostrato nei confronti della figlia. La Logan, però, le ribadisce che anche se è stata d’accordo nell’accettare Flo in famiglia, lo stesso non vale per sua madre, visto che Brooke non dimentica quello che Shauna ha provato a fare al suo matrimonio. Più tardi, mentre Brooke racconta ad uno stupito Ridge delle novità su Flo, Quinn invita Shauna a casa per un confronto distensivo che permetta alle due amiche di mettere da parte i dissapori che ci sono stati in passato. Eric assiste alla riappacificazione fra le due donne ed è molto felice che la moglie abbia deciso di fare il primo passo.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Wyatt dice al fratello di sentirsi immensamente felice perché è da sempre innamorato di Flo e vorrebbe solo correre a casa, dirle di raggiungerlo e poi chiederle di sposarlo. Tuttavia è trattenuto da mille dubbi: innanzitutto si sente in colpa nei confronto di Liam perché gli sta sbandierando in faccia la sua felicità quando lui sta vivendo un momento così difficile con la moglie. Poi non è sicuro che l’anello che ha scelto per la futura moglie sia davvero quello giusto. Liam prova a rassicurarlo, dicendogli innanzitutto che vederlo così felice lo rende molto gioioso e gli impedisce di pensare ai suoi problemi con la moglie che, comunque, è certo che risolverà. Poi gli ricorda che sua mamma è una famosa stilista di gioielli, quindi non può assolutamente non aver preso almeno un po’ del suo buon gusto: l’anello è perfetto e tutto andrà per il meglio, anche perché si offre di essere uno dei suoi testimoni il giorno delle nozze. Wyatt inizia a pensare che sarebbe bello se anche il padre e il piccolo Will fossero con loro sull’altare il giorno del matrimonio, ma per prima cosa occorre che Flo dica sì, quindi si decide a non aspettare oltre e a farle la proposta quella sera stessa.

Negli uffici della Forrester, Katie spiega a Flo e a sua madre che forse sono state un po’ presuntuose nel far preparare a Carter i documenti, ma volevano dimostrare alla nipote che le loro intenzioni sono serie. Poi chiede a Shauna cosa ne pensa, visto che per diventare una Logan dovrà rinunciare al cognome Fulton. Florence chiede la possibilità di parlare da sola con la mamma per qualche momento perché vuole un suo parere sincero. Le dice che ci terrebbe tanto a entrare ufficialmente a far parte della famiglia del padre ma non farebbe mai nulla che potesse farla dispiacere, visto che ha sacrificato tanto per farla crescere bene. Shauna, però, la rassicura perché vuole solo il suo bene e non si sente minacciata da questo cambiamento, quindi se desidera diventare una Logan lo deve fare, dando subito la notizia alle zie. E Flo decide di ascoltare il suo consiglio e dice a Katie, Brooke e Donna che vuole prendere il cognome del padre. Le donne sono molto felici e così Flo procede con la firma che la rende ufficialmente una Logan, poi ringrazia le zie perché le hanno dato questa opportunità. Shauna ha gli occhi lucidi perché già immagina il futuro che sua figlia si appresta a vivere.

