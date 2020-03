Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 marzo 2020: Sally lascia la Forrester?

Beautiful, anticipazioni puntata 26 marzo 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 26 marzo, alla Forrester iniziano i colloqui per trovare una stilista che possa sostituire Sally, in procinto di andare a lavorare alla Spencer Communication. Ridge prova un’ultima volta a farle cambiare idea e utilizza come leva una notizia appena giunta alla casa di moda: un’artista famosa ha visto i bozzetti sportivi di Sally e vuole utilizzarli per il suo prossimo video musicale. Questa notizia manda in crisi la giovane Spectra. Waytt, intanto, riceve in ufficio la visita di Flo. La ragazza vuole ancora una volta chiedere scusa al suo ex fidanzato per aver portato così tanto scompiglio nella cena a casa sua, ma in realtà è semplicemente una scusa per incontrare Waytt. Flo, infatti, non è mai riuscita a dimenticarlo e prende come un segno del destino il fatto di averlo nuovamente incontrato a Los Angeles.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Waytt e Liam sono negli uffici della Spencer e discutono di come Hope stia vivendo tutta la situazione della morte di Beth e di quella di Caroline. Liam spiega al fratello che la moglie non è più intenzionata ad avere un figlio e che lui vorrebbe tanto farle cambiare idea ma sembra irremovibile. Waytt prova a dare dei consigli ma in realtà solo Hope potrebbe sapere quello che è meglio per se stessa. Dopo aver discusso del lavoro e della possibilità che Liam torni a lavorare alla Spencer, Liam va via perché vuole sapere come stia Hope. La ragazza è nel cottage e sta mettendo da parte i regali che avevano ricevuto in vista della nascita di Beth. La ragazza vorrebbe regalare qualcosa a Douglas e coglie l’occasione per raccontare al marito quello che il bambino le ha chiesto, ossia diventare la sua nuova mamma. Liam da un lato apprezza molto la volontà della moglie di essere vicina al piccolo ma dall’altro è preoccupato per il pericoloso legame che la ragazza sta sviluppando con Douglas e che la porta a trascorrere sempre più tempo con Thomas.

Intanto a casa Forrester Brooke e Taylor continuano a litigare e a rinfacciarsi quello che si sono fatte in passato. Durante la discussione sempre più accesa, però, i toni si fanno molto accesi e le due donne stanno quasi per venire alle mani. Tuttavia arriva nella stanza Ridge che cerca di mettere pace fra le due ma viene investito dalle reciproche accuse. Taylor, infatti, dice a Ridge che sua moglie non vuole che lei metta più piede in casa loro e minaccia, quindi, di portare via Thomas e Douglas per farli vivere a casa sua e poterli vedere ogni volta che desidera. Brooke, invece, dice al marito che li ha visti mentre si baciavano ed è rimasta disgustata da quella scena e per questo non vuole mai più vedere in casa sua. A interrompere la discussione arrivano proprio Thomas e Douglas: il bambino vuole mangiare e la nonna Taylor si propone di accompagnarlo in cucina per preparare qualcosa. Rimasti soli, Ridge e Brooke parlano della situazione e il Forrester invita la moglie ad essere più comprensiva perché Taylor ha sofferto molto e probabilmente quando riuscirà a riaprire il suo studio medico avrà altro su cui concentrarsi, lasciando in pace la Logan. Brooke, però, teme che la donna possa intromettersi nel matrimonio di sua figlia e dice a Ridge che la Hayes vuole che Hope resti sola e senza una famiglia. A quel punto il marito le confessa che in realtà i piani di Taylor sono ben diversi da quelli che lei immagina.



