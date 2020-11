Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 novembre: Quinn dice quello che pensa

Beautiful, anticipazioni puntata 26 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 26 novembre, Quinn non riesce a trattenersi dal dire a Sally quello che pensa. Secondo la moglie di Eric, il figlio potrà anche ricominciare una storia con lei ma non la amerà mai come ha amato e probabilmente ancora ama Flo, il suo primo amore, una storia che si è interrotta solo per le circostanze esterne. Anche Florence spera che il pensiero di Quinn equivalga alla realtà perché, spinta da sua madre Shauna, decide di andare a casa di Wyatt per provare a convincerlo a perdonarla e riprendere in mano la loro storia. Tuttavia la Fulton non immagina che poco prima a casa del suo ex fidanzato ci sono stati Bill e Katie che sono andati a parlare con Wyatt per convincerlo a non perdonare Flo perché ha fatto qualcosa davvero di aberrante e deve essere punita. Visto che la legge non ha saputo tutelare le parti deboli, almeno che lui non renda facile la vita di Flo, una delle principali colpevoli della sofferenza di Hope e Liam.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è successo nelle ultime puntate di Beautiful. Shauna racconta a sua figlia della notte che ha trascorso con Ridge e dei sentimenti che ha provato quando gli ha rubato quel bacio. Flo è davvero sconvolta da quello che sente e si sente in dovere di ricordare alla madre che Ridge non è un uomo alla sua portata e che deve smetterla di fantasticare un’eventuale storia con il Forrester che è felicemente sposato e che non ha intenzione di tradire la moglie. Poi la invita a non dare alle donne Logan altri motivi per odiarle. Shauna, che non ha intenzione di pentirsi per quello che ha fatto, cerca di cambiare argomento e dice alla figlia che deve pensare di andare avanti con la sua vita piuttosto che pensare alle marachelle della madre: per questo motivo invita la ragazza ad andare da Wyatt e provare a convincerlo a perdonarla. Intanto da Wyatt è arrivato suo padre con Katie per parlare con il ragazzo: l’intento dello Spencer, condiviso con sua moglie, è quello di parlare con il figlio della sua situazione con Flo. Il ragazzo è a telefono con Sally che in serata lo raggiungerà a casa sua per una serata insieme. Prima, però, la Spectra va da Quinn per portarle dei disegni per la sua nuova collezione e la donna non perde occasione per chiederle se è vero che lei e Wyatt si stanno frequentando di nuovo. Sally, con molta spavalderia, conferma la notizia e poi le chiede se per caso non è d’accordo.

A casa Forrester continua il confronto fra Brooke e Ridge sulla notte precedente. La Logan ne approfitta per raccontare al marito della visita che la sera prima le ha fatto Shauna che ha avuto la presunzione di chiedere perdono per la figlia, nel tentativo di farle riconquistare il posto che ha in famiglia. Brooke aggiunge che odia sia lei che sua figlia e non vuole vederle mai più: non solo non le perdonerà ma farà di tutto per farle tornare a Las Vegas il prima possibile. Ridge ovviamente non ha il coraggio di raccontarle della notte precedente e per questo motivo tenta di cambiare argomento, dicendole che devono trovare il modo di affrontare le diverse opinioni che hanno su Thomas in modo sereno, senza che questo possa causare un problema fra di loro. Intanto al Bikini Bar Carter racconta a Denny l’amicizia speciale che c’è fra lui e Ridge e di quanto lo ammiri. Proprio questa ammirazione lo fa essere anche molto protettivo nei confronti dell’amico per cui la sera prima si era davvero preoccupato per lui. Il barman ridendo gli risponde che la sera prima il Forrester è stato in buone mani ma ovviamente non rivela che c’è stata Shauna e che pensa che fra i due ci sia stato qualcosa.



