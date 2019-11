BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 26 novembre: tra Liam e Hope spunta Beth!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 NOVEMBRE

Nella puntata di Beautiful che ci attende oggi, 26 novembre, vedremo Maya entusiasta dell’idea di Hope e Liam di chiamare la loro piccola Beth, convinta che questo sarà un ulteriore motivo che legherà la piccola alla sua Lizzie. Intanto proseguono i preparativi per la cena di Natale a casa di Eric. Pam e Charlie si troveranno davanti ad alcuni impreviste che, senza il provvidenziale aiuto di Donna, potrebbero davvero mandare a monte i festeggiamenti. Come andrà a finire? Per sapwerlo non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata di Beautiful, in onda domani pomeriggio su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

L’appuntamento odierno con la soap opera Beautiful è stato ricco di avvenimenti. Abbiamo potuto vedere Reese fuggire via in fretta da un uomo dopo che gli era stata rifiutata la carta di credito. Il medico, sempre più consapevole dello status sociale di Taylor, sta forse cercando di nascondere così le sue difficoltà economiche. Il timore che la donna possa sospettare un suo interessamento solo per fini economici sembra preoccuparlo davvero molto. Steffy però appare perplessa dall’interesse che Reese ha per la madre e consiglia a Taylor di procedere con cautela e di non parlare al medico del suo passato edel fatto che lei ha sparato a Bill. Steffy comunica anche alla madre che lei e la piccola Kelly trascorreranno il Natale in sua compagnia. Non intende affatto sottostare alle condizioni imposte da Hope e Liam, che si sono dichiarati disponibili ad averla con loro ai festeggiamenti solo a condizione che Taylor rimanga a casa. La figlia di Brooke ed il suo compagno hanno intanto scelto il nome da dare alla nascitura e chiedono a Maya il permesso di poterla chiamare Beth, diminuitivo di Elizabeth, in onore della nonna materna. L’ultimo scontro verbale tra Brooke e Taylor intanto convince la Hayes che la possibilità di far trascorrere il primo Natale alla nipotina con suo padre e sua nonna insieme non è proprio possibile. Il rifiuto di Brooke è categorico. Taylor insiste con Steffy affinchè non privi la piccola Kelly del suo primo Natale con il papà, e la ragazza finirà per accettare le condizioni di Hope. Tuttavia quest’ultimo episodio le aprirà gli occhi sul fatto che la figlia di Brooke non permetterà mai alle due bambine di crescere insieme. Così in Steffy prende sempre più forma l’idea dell’adozione, per dare a sua figlia quella sorellina che invece Hope sembra volerle negare. Oltre a Steffy vi è una sola persona che sembra schierarsi dalla parte di Taylor. Si tratta di Reese Buckingham. Ma il suo interessamento per la Hayer sarà sincero oppure, in linea con il suo passato da truffatore, avrà davvero in mente qualche piano losco? Anche sua figlia Zoe sembra mettere in dubbio le intenzioni dell’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA