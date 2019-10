Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Taylor è la nuova Sheila?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 OTTOBRE

Nella puntata di oggi, 26 Ottobre di Beautiful, Zoe Cunningham, la più famosa tra le modelle della Forrester, continuerà ad accrescere il suo successo, grazie alla professionalità con cui si approccia al suo lavoro e alla sua bellezza. La ragazza riceverà la visita di suo padre. L’uomo è un importante ginecologo, che ha appena ricevuto un’interessante offerta lavorativa a Catalina. A causa di ciò, Zoe penserà che avrà modo di frequentarsi più spesso con il genitore, dato che in passato il suo papà non è stato tanto presente nella sua vita. In contemporanea, Steffy rimprovererà Liam di aver confidato ad Hope che Taylor ha cercato di uccidere Bill anche se i fan sognano ancora che diventi come la storia Sheila. La giovane infatti avrà paura che la Hayes possa di nuovo perdere la sua lucidità mentale, ed abbandonare la terapia psicologica che sta seguendo. In una conversazione con Brooke, quindi, Hope rivelerà alla madre che è stata dunque Taylor a sparare a Bill. La ragazza confesserà anche alla Logan che teme per la sua vita, in quanto pensa che la Hayes non è ancora completamente padrona delle sue azioni.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Negli ultimi episodi di Beautiful, si è parlato della festa del Ringraziamento. Questo evento si è svolto come ogni anno a casa di Eric Forrester. Nel corso della cena, Liam ha ringraziato Steffy per aver organizzato la festa e per aver cercato di riappacificarsi con Hope. Il ragazzo poi ha detto a Stephanie che non desidera assolutamente che Taylor si avvicini alla piccola Kelly, anche se la donna sta cercando in tutti i modi di curarsi mentalmente. Il giovane inoltre non vuole avere alcun contatto con Taylor, da quando quest’ultima ha cercato di attentare alla vita di Bill, che però non ha sporto nessuna denuncia. Nel frattempo la Hayes, dopo una discussione con Hope, colpevole di aver rubato a suo dire il marito alla figlia, viene cacciata di casa da Liam. Hope non comprende la reazione dedl ragazzo, che poi le confida che Taylor in passato ha provato ad uccidere il padre. La Hayes, allora, è andata a cercare conforto da Ridge, il quale le ha confidato di essere molto triste in quanto la vita di Steffy è stata distrutta da una Logan. Nella puntata del 25 Ottobre di Beautiful, Taylor e Ridge si ritrovano a parlare ancora una volta di Bill. Entrambi sono concordi sui sentimenti di disprezzo e di odio che provano nei confronti dell’uomo. In aggiunta, la ex moglie di Forrester dice a quest’ultimo che detesta pure Hope, in quanto la giovane ha rubato il marito a Steffy, proprio come un tempo fece Brooke nei suoi confronti, privandola dell’amore dello stilista. Nel frattempo, Brooke desidera proteggere la figlia dalle continue intromissioni di Taylor nel matrimonio della ragazza. A causa di ciò, va a parlare di questo problema con Steffy, andando a trovare la donna nello studio in cui lavora. Dopo aver conversato con la giovane, Brooke capisce che la ragazza non vuole assolutamente creare nessun problema tra Liam e Hope e si tranquillizza. Dopo che il figlio di Bill ha raccontato ad Hope che odia Taylor in quanto la donna ha tentato di uccidere il magnate, la sua sposa è rimasta totalmente sconvolta da questa notizia. Il ragazzo successivamente si reca da Steffy e le confida che ha detto tutta la verità all’attuale compagna.

Infine, la storia tra Ridge e Brooke continua ad andare a gonfie vele, nonostante i tentativi di Bill di far naufragare il loro amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA