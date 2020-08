Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 agosto 2020: Thomas convince Hope

Beautiful, anticipazioni puntata 27 agosto 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 27 agosto, Thomas è riuscito nel suo intento e Hope decide di accettare la sua proposta di matrimonio, mettendo comunque bene in chiaro che lo sposa per essere la madre di Douglas ma non intende essere sua moglie in senso classico. Per cui quando il Forrester prova a baciarla e a passare la notte con lei, Hope lo respinge ma Thomas saprà aspettare. Xander racconta a Zoe le scoperte che ha fatto per quanto riguarda la notte della morte di Emma e si dice sicuro del coinvolgimento di Thomas ma Zoe, che ha paura del ragazzo e che non vuole che tutta la storia dello scambio di culle venga fuori, dice al fidanzato che non è detto che questa sia la prova del suo coinvolgimento. La notizia del matrimonio di Hope e Thomas arriva anche a Liam e Brooke e questo comporta uno scontro in famiglia: mentre i due vogliono fare di tutto per impedire le nozze, Ridge si batte affinché il matrimonio venga celebrato e il figlio possa raggiungere la felicità accanto alla donna che dice di amare.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Xander non riesce a superare il senso di colpa non solo per la morte di Emma ma anche per il segreto che Zoe nasconde ai Forrester e di cui ormai è anche lui complice. Nonostante la sua fidanzata provi a convincerlo che raccontando tutta la verità le loro vite potrebbero essere in pericolo, Xander ha un’idea: se riuscirà a dimostrare che Thomas è il colpevole della morte di Emma, Liam e Hope saranno più clementi con loro quando sapranno del segreto di Beth. Per questo motivo il ragazzo si reca nel gabbiotto di Charlie, il responsabile della sicurezza, e con un piccolo sotterfugio riesce ad avere accesso alle informazioni e ai video relativi alla notte della morte di Emma: dalle immagini si evince chiaramente che la macchina di Emma è uscita per prima dal parcheggio ma subito dopo è stata seguita da quella di Thomas. Ormai Xander è sicuro che l’assassino sia proprio il giovane Forrester ma le prove che sono in suo possesso sono ancora troppo poche e deboli per riuscire ad inchiodarlo. Questa ulteriore informazione, però, non fa che aumentare la determinazione del ragazzo che non è più intenzionato a subire i ricatti di Thomas.

Intanto a casa di Brooke, la Logan e Liam si confrontano sul pericolo che sta correndo Hope: entrambi, infatti, sono convinti che Thomas stia chiaramente manipolando Hope e soprattutto che stia usando il piccolo Douglas per riuscire a convincere la ragazza a cedere alle sue avances. Sia la madre che il suo ex marito sono convinti che Hope sia molto debole in questo momento e che sia facilmente manovrabile. A peggiorare la situazione concorre involontariamente proprio Douglas che, in cerca di biscotti, racconta a Brooke che il padre in quel momento è a casa di Hope e che lui gli ha appena regalato un anello con i diamanti per chiederle di diventare la sua mamma. Questa notizia getta nello sconforto i due ma Liam è deciso a salvare Hope per cui comunica a Brooke che ha deciso di recarsi immediatamente allo cottage per mettere fine a questa storia. Lo Spencer, però, ignora che proprio in quel momento Thomas è con Hope e sta cercando di convincere la ragazza a lasciarsi andare, a dimenticare il passato e a guardare al futuro. Steffy e Liam stanno andando avanti con la loro vita e stanno crescendo insieme le due bambine, quindi è giunto il momento di pensare al suo futuro, di cercare la strada migliore per trovare la felicità e sicuramente la sua felicità è quella di stare con lui e con Douglas. Proprio mentre Liam sta per bussare alla porta di Hope, Thomas chiede alla Logan di dargli fiducia e di accettare la sua proposta di matrimonio.



