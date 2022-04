Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 aprile: Thomas non crede alle parole di Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 27 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 27 aprile, della soap opera “Beautiful” Wyatt mantiene la sua promessa e parla con Katie per convincerla a perdonare Flo e a spingere le sorelle a fare altrettanto. Aggiunge poi che è ingiusto che la ragazza sia ancora emarginata, soprattutto considerando che ha rinunciato ad un rene pur di permettere alla stessa Katie di vivere e crescere il suo Will. Flo confida i suoi dispiaceri a Shauna e la madre la spinge a lottare con tutte le sue forze per essere finalmente accettata nella famiglia di suo padre. Vinny non può più scappare perché Thomas lo ha messo alle strette e così ammette di aver lavorato sui campioni biologici del test di Steffy e Finn, anche se giura di non aver provato in alcun modo a manomettere o falsificare i risultati. Lo stilista, però, ripensa a tutti i messaggi che velatamente l’amico gli ha mandato nelle ultime settimane e non crede alla sua buona fede, anche se decide per il momento di far finta di nulla.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Katie e Paris provano a dare forza a Hope per aiutarla a superare il dispiacere di sapere che suo marito avrà presto un figlio dalla sua ex moglie. La ragazza confessa che vorrebbe solo che quella notte non fosse mai accaduta e giura di provare in tutti i modi ad andare avanti con la sua vita, concentrarsi sul lavoro ma l’unica cosa che le frulla in testa è il pensiero di Liam fra le braccia non di una donna qualsiasi ma della sua ex moglie. Steffy invece è nell’ufficio di Thomas e prova a farsi raccontare dal fratello per quale motivo lascia dei messaggi così forti al suo amico Vinny. Lo stilista spiega che pensa che l’amico abbia combinato un guaio e il fatto che non risponde alle sue telefonate ne è la riprova, ma non le dice ancora nulla perché non vuole allarmarla più di tanto, aggiunge solo che forse si sta preoccupando per niente perché è troppo protettivo ma vuole accertarsi di persona che sia così. Proprio per questo motivo decide di andare direttamente a casa di Vinny, mentre Hope entra in ufficio decisa a parlare con Steffy di quanto sta accadendo fra lei e Liam.

Flo confessa a Wyatt di essere molto dispiaciuta per sua cugina e in un certo senso di sentirsi colpevole di tutto quello che Hope ha dovuto sopportare negli ultimi anni. Ripercorre con il fidanzato le vicende che l’hanno portata a diventare la complice di Reese nel rapimento di Beth e si rammarica di essere stata egoista e aver pensato solo alle conseguenze che avrebbero potuto esserci per lei se si fosse scoperto dell’inganno, senza pensare alla sofferenza di Hope e Liam. Proprio per questo non se la sente di condannare le sorelle Logan se poi alla fine non hanno dato seguito alla promessa di accoglierla in famiglia perché è giusto che lei sconti ancora tutto quello che ha fatto. Wyatt, però, prova a sollevarle il morale dicendole che non deve essere così dura con se stessa: ha certamente sbagliato ma parte dei suoi errori sono stati agevolati anche dalle minacce che frequentemente le sono state rivolte sia da Thomas che dallo stesso Buckingham. Quando, però, si è trattato di fare qualcosa per Katie, Flo non ci ha pensato due volte e le ha donato addirittura un suo rene, così da permetterle di avere di nuovo una vita normale. Proprio per questi motivi pensa che certamente Katie e le sue sorelle, compresa Hope, sapranno perdonarla e si offre addirittura di parlare con la più piccola delle Logan per provare a perorare la sua causa.

