Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: Finn avvisa Steffy su Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 27 gennaio

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 27 gennaio, Finn avvisa subito Steffy del ricovero di Thomas e così la ragazza e suo padre corrono in ospedale, dove trovano lo stilista in coma. Liam raggiunge casa di Thomas e scopre che Hope è ancora lì. Invece di chiederle come mai, la investe con la sua rabbia e la accusa di essere stata, con il suo comportamento superficiale, il motivo della fine del loro matrimonio: baciando Thomas ha chiaramente deciso da che parte stare. La Logan è sconvolta e non riesce assolutamente a capire a che cosa il marito si stia riferendo, visto che non immagina tutto quello che lo Spencer ha immaginato nelle ultime 24 ore. Mentre cerca di andare incontro al ragazzo, però, si sposta quel poco che basta per consentire a Liam di vedere il manichino di Hope dietro le spalle della moglie e a quel punto l’orrore si fa strada nella mente dello Spencer.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Andiamo a leggere dove eravamo rimasti in Beautiful. Steffy prova ancora una volta a convincere Liam a parlare con sua moglie per chiarire che cosa sia accaduto la sera prima con Steffy ma lo Spencer non sembra assolutamente interessato a chiarire con lei, essendo convinto che Hope ha volontariamente lasciato che Thomas la baciasse. Decide, però, di parlare con lo stilista prima di chiudere definitivamente il suo matrimonio e così va via di corsa da casa della sua ex compagna per andare a parlare con lui. Incrocia Ridge che è andato a trovare sua figlia e che è molto stupito nel vederlo lì. Non appena entra a casa di Steffy le chiede senza mezzi termici come mail Liam era a casa sua e dove corresse con tanta fretta, così la ragazza deve necessariamente spiegargli quello che è accaduto fra Thomas e Hope e di come abbia reagito lo Spencer che poi ha passato la notte lì. Ovviamente Steffy si guarda bene dal dirgli che hanno fatto l’amore ma il Forrester conosce i sentimenti che la ragazza prova nei confronti del suo ex marito e così in modo diretto le chiede che cosa accadrà ora, in primo luogo fra Liam e Hope ma soprattutto fra la stessa Steffy e Finn con il quale ormai ha una relazione. Come reagirà la ragazza se Liam dovesse lasciare la moglie? Steffy chiarisce, però, di aver spinto in tutti i modi Liam ad avere un chiarimento con la Logan.

Hope è molto scossa per quello che è accaduto a Thomas e, non appena lo stilista perde i sensi, la ragazza chiama subito i soccorsi e poi contatta Finn, l’unico che può dirle cosa fare. Quando il medico sente il racconto, decide di correre subito a casa di Thomas e lo trova in effetti privo di conoscenza anche se i suoi parametri sembrano stabili. Hope gli spiega che Thomas era fuori di sé e faceva cose strane, convinto che il manichino avesse una propria vita e fosse posseduto dal diavolo. Poi ammette che in più di un’occasione il ragazzo le è sembrato talmente confuso da non riuscire a comprendere se capisse la differenza fra le e il manichino. Finn le chiede se cadendo a terra Thomas abbia nuovamente battuto la testa ma in realtà la ragazza non sa dare una risposta perché tutto è accaduto troppo in fretta. Il medico pensa che il comportamento strano che la Logan racconta sia legato alla precedente caduta con trauma cranico e per questo ritiene che la situazione possa essere ancora più grave di quanto in un primo momento ha potuto immaginare. Mentre i due si confrontano, per fortuna arrivano i paramedici del 911 che prendono subito in carico il paziente e lo portano in ospedale, seguiti da Hope e Finn.

