Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 maggio: Brooke parla di Flo con Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 27 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 27 maggio, di “Beautiful” Shauna è sorpresa di trovare anche Eric alla villa insieme a Quinn perché era certa che l’amica non avesse piacere nel farli incontrare. In realtà la Fuller è molto pentita di tutto quello che è accaduto e vuole chiedere scusa all’amica, dicendole che desidera tanto mettere da parte tutte le loro divergenze e riprendere in mano la loro amicizia, sperando che non si sia rovinata dal suo atteggiamento sciocco. Shauna la perdona senza ombra di dubbio. Brooke e Ridge parlano ancora di Thomas e la donna ammette con il marito di non essere certa che il ragazzo sia davvero guarito dall’ossessione nei confronti di Hope e spera che in futuro non ci saranno altri problemi, visto che lei spera che la figlia e il genero possano riconciliarsi. Thomas ascolta per sbaglio la conversazione fra Ridge e Brooke e decide di intervenire per dire la sua, a supporto di quanto sta affermando già il padre in sua difesa.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 maggio: Wyatt chiede a Flo di sposarlo

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” dopo che Donna ha accompagnato Flo da Carter per ratificare i documenti che le consentono di essere ufficialmente una Logan, Brooke e Shauna restano da sole e la Fulton ne approfitta per dire alla Logan che ha apprezzato molto il gesto che lei e le sue sorelle hanno fatto nei confronti di Flo perché è stato bello permetterle di fare ufficialmente parte della loro famiglia. Brooke le confessa che l’idea è stata di Katie e probabilmente, se lei non avesse fatto il primo passo, non ci sarebbe stata questa apertura nei confronti della nipote. Questo non vuol dire, però, che lei non sia contenta di aver accolto Flo in famiglia e conferma a Shauna che da questo momento in poi, in onore a Storm, le sue zie si prenderanno cura di Flo e la proteggeranno per sempre. Allo stesso tempo, però, Brooke mette in chiaro che non ha dimenticato quello che Shauna ha fatto sia a lei che al suo matrimonio e non riuscirà mai a perdonare un comportamento del genere. Più tardi, Brooke e Katie raccontano ad uno scettico Ridge di aver deciso di dare il loro cognome a Flo mentre Shauna raggiunge la villa di Eric dove Quinn l’ha invitata per provare ad appianare le loro divergenze, legate al periodo nel quale la Fulton viveva a casa Forrester senza l’amica.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 25 maggio: Flo diventa una Logan, Wyatt...

Flo scappa negli uffici della Spencer per parlare con il fidanzato. Non appena vede Wyatt, assale il fidanzato per raccontargli l’incredibile giornata che ha avuto ma farfuglia pezzi di frasi senza senso e lo Spencer si preoccupa. Finalmente la ragazza riesce a dirgli che le zie hanno convocato sia lei che Shauna nell’ufficio di Ridge e lì le hanno mostrato i documenti per darle legalmente il cognome del padre. In quel momento, quindi, Wyatt non ha davanti Flo Fulton ma Flo Logan! Poi aggiunge che la vita non potrebbe essere più bella perché ha un bellissimo lavoro alla Forrester, ha finalmente il cognome del padre e può dividere tutto questo con l’uomo dei suoi sogni, il grande amore della sua vita. A quel punto lo Spencer la stupisce, dicendole che c’è qualcosa che voleva dirle quella sera, ma visto che ha già accennato al discorso allora è giusto affrontare ora l’argomento. Poi tira fuori un astuccio con l’anello di fidanzamento e le chiede di cambiare nuovamente cognome, diventando la signora Spencer. Flo rimane senza parole e inizia a piangere, poi gli dice di sì, aggiungendo che l’anello che Wyatt le infila al dito è il più bello che abbia mai visto.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 maggio: Flo assume il cognome delle Logan?

© RIPRODUZIONE RISERVATA