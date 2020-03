Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 marzo 2020: proposta indecente per Sally…

Beautiful, anticipazioni puntata 27 marzo

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 27 marzo, Ridge pur di non perdere la preziosa collaborazione di Sally, decide di farle una proposta inaspettata: se rinuncerà ad andare a lavorare alla Spencer, le farà lanciare una nuova collezione di moda che porterà esclusivamente il suo nome. La ragazza sarà molto indecisa sul da farsi e chiederà del tempo per dare una risposta, volendo prima consultarsi con il fidanzato. Raggiunto l’ufficio di Waytt, però, avrà una sgradita sorpresa. Troverà infatti Waytt in compagnia di Flo e di Queen. Proprio quest’ultima si dimostrerà entusiasta di aver rincontrato dopo tanto tempo il grande amore adolescenziale del figlio e dirà alla ragazza di sperare in cuor suo di rivederli di nuovo in coppia come quando erano al liceo. Flo sarà molto lusingata da questa dimostrazione di affetto ma a rendere la situazione esplosiva contribuirà proprio Sally che entrerà come una furia nell’ufficio chiedendo immediatamente spiegazioni.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam e Hope stanno parlando di quello che il piccolo Douglas ha chiesto alla ragazza. Lo Spencer è molto stupito e anche preoccupato perché teme l’effetto che questa strana richiesta possa avere sulla moglie, ma Hope lo rincuora dicendogli che sapere di aver contribuito anche in minima parte a far stare meglio Douglas la fa sentire più leggera e soprattutto le allontana la mente dal pensiero di Beth. Liam è lieto di questo ma c’è qualcosa in tutta questa storia che non lo fa stare sereno. Intanto a casa di Ridge, Thomas chiede alla madre di promettergli che raggiungerà Steffy a Parigi così da aiutarla nel gestire le bambine. Taylor non vorrebbe lasciarlo solo ma alla fine accetta per vedere contento il figlio. Thomas poi le racconta della richiesta fatta da Douglas a Hope e aggiunge che la ragazza sta facendo un lavoro fantastico con il bambino, riuscendo ad alleviare la sofferenza di Douglas anche se soffre ancora per la morte della piccola Beth. Taylor conferma il suo giudizio, aggiungendo che anche Steffy ritiene che Hope sia davvero brava a gestire Kelly e Phoebe. Dalla sua espressione è chiaro che la dottoressa ora si sente ancora più motivata a portare avanti il suo piano di spingere Hope nuovamente fra le braccia di Thomas.

Intanto alla Forrester Creations dopo una riunione che ha visto coinvolti Eric, Queen, Ridge e Brooke, arriva Sally per salutare e ringraziare tutti prima di chiudere il suo ultimo giorno di lavoro. Tutti la salutano calorosamente, dispiaciuti del fatto che una così valente stilista abbia deciso di passare alla concorrenza. Si rendono però conto dell’opportunità che può rappresentare per la sua carriera la possibilità di rimettere in piedi l’azienda di sua zia e quindi le augurano il meglio dalla vita e dal lavoro. Sally è molto felice e commossa per tanto incoraggiamento e non immagina neanche quello che sta accadendo a sua insaputa poco lontano. Waytt, infatti, è nel suo nuovo ufficio e riceve l’inaspettata visita di Flo. La ragazza è passata per sapere come sta dopo la morte di sua cugina Caroline ma aggiunge anche che è davvero felice di averlo ritrovato e di averlo di nuovo nella sua vita. In tutti gli anni trascorsi senza vedersi, non ha mai smesso di pensare a lui e ora, anche se sa che Waytt si è rifatto una vita con Sally, vorrebbe riprendere in mano il loro rapporto. Waytt non sa cosa rispondere anche perché non comprende bene se la ragazza faccia riferimento ad un rapporto sentimentale oppure ad un’amicizia.



