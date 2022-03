Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 marzo: Finn sorprende Steffy

Beautiful, le anticipazioni della puntata del 27 marzo

Nella puntata di domenica 27 marzo di Beautiful, Zende si sente molto a disagio per le continue insistenze di Zoe, visto che Carter è un suo grande amico e le ricorda che una loro eventuale relazione potrebbe essere davvero impossibile da sostenere. Steffy dice a Finn di aver avuto l’appuntamento con la ginecologa e a quel punto il medico di Beautiful la sorprende, dicendole che la ama e che qualunque sarà l’esito del test di paternità, lui non la lascerà perché vuole vivere il suo futuro insieme. Liam sa di aver sbagliato molto sia con Steffy che ovviamente con Hope ma assicura al fratello di amare moltissimo sua moglie e di voler fare di tutto per rimettere insieme la loro relazione, anche se non ha idea di quello che la Logan deciderà di fare con lui e il loro matrimonio. Hope resta stupita per il fatto che Thomas le stia consigliando di perdonare Liam e di rimettere insieme la loro famiglia. Ma dove eravamo rimasti nella scorsa puntata di Beautiful?

Beautiful, il riassunto della puntata del 26 marzo

Dove eravamo rimasti con Beautiful? Ripercorriamo la puntata del 26 marzo. Dopo essersi confidata con Thomas, Hope confessa allo stilista della Forrester di non sapere se riuscirà mai a perdonare Liam visto che non solo l’ha tradita ma rischia di essere il padre del bambino di Steffy. Inaspettatamente, però, il ragazzo la invita a non mollare e a non comportarsi come ha fatto il marito, mettendo da parte il giuramento che ha fatto il giorno del matrimonio. Thomas le ricorda che è sempre stata una persona molto comprensiva, capace di capire e perdonare tutto, quindi anche se doloroso dovrà fare la stessa cosa anche con Liam per rimettere insieme la loro famiglia ed essere un giorno di nuovo felice, visto che ha sempre considerato lo Spencer come l’uomo della sua vita. Intanto Liam si è confidato con suo fratello e ha raccontato a Waytt tutto quello che è successo quella notte nonché gli eventi che si sono succeduti, poi, i giorni successivi quando ha dovuto raccontare tutto a Hope, visto che rischia di essere il padre del figlio che aspetta Steffy. Waytt è davvero incredulo e incalza il fratello per sapere come ha fatto ad essere così stupido da mettersi in un pasticcio così grosso che difficilmente Hope riuscirà a dimenticare.

Steffy è negli uffici della Forrester ma ha la testa da un’altra parte visto che il suo pensiero è continuamente sulla gravidanza e sul probabile padre del figlio che aspetta. Il padre Ridge si rende conto che la figlia ha qualcosa che non va e la invita a confidarsi con lui: non potrà fare molto per risolvere i suoi problemi ma almeno è un buon ascoltatore. La ragazza, però, non ha intenzione di far sapere a nessuno cosa sta succedendo, quindi prova a tranquillizzare il padre e poi viene soccorsa dall’arrivo di Zende che vuole parlare di alcune questioni di lavoro. Poi Steffy riceve un messaggio dalla sua ginecologa per la visita programmata, così con una scusa va via. Nel frattempo Zende è stato raggiunto da Zoe che non vede l’ora di restare nuovamente da sola con lo stilista di Beautiful, quindi approfitta dell’occasione non appena Ridge lascia la stanza e comincia a civettare con lo stilista chiedendogli se i nuovi modelli che ha realizzato li abbia disegnati pensando a lei. Il ragazzo prova a cambiare argomento, così la Buckingham si fa più insistente: non vuole fissare la data delle nozze con Carter se prima non saprà con esattezza se l’attrazione che sente nei confronti dello stilista è ricambiata o meno. Già lavorano molto bene insieme, capendosi al volo su ogni aspetto, ma secondo la giovane protagonista di Beautiful la loro vita personale insieme potrebbe essere ancora meglio di quella lavorativa. Sarà davvero così? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful.

